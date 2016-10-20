Елена Исинбаева: Назначения Колобкова и Мутко благополучно скажутся на развитии спорта в России

Знаменитая прыгунья с шестом Елена Исинбаева прокомментировала назначение Виталия Мутко вице-премьером, который будет курировать вопросы спорта, туризма и молодежной политики.

«Я очень рада за Павла Колобкова и за Виталия Леонтьевича Мутко. Уверена, что эти изменения благополучно скажутся на развитии спорта в России», - приводит слова Исинбаевой «Р-Спорт».

Напомним, вчера было объявлено, что Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением председателя правительства Дмитрия Медведева освободить Виталия Мутко от занимаемой должности министра спорта. Одновременно объявлено о назначении Виталия Мутко вице-премьером Правительства России. В этом качестве он будет курировать государственную политику в области спорта, туризма и молодежной политики и сможет уделять больше внимания работе в Оргкомитете чемпионата мира по футболу-2018.