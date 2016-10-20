«СКА-Нева» без Петра Воробьева одержала победу над «Челметом»
«СКА-Нева» в выездном матче регулярного чемпионата ВХЛ обыграла челябинский «Челмет» со счетом 4:2.
У армейцев шайбы забросили Денис Орлович-Грудков, Святослав Гребенщиков, Михаил Тихонов и Александр Волков. В составе челябинцев голы забили Андрей Ерофеев и Артем Чистяков.
Этот матч из-за дисквалификации пропустил главный тренер фарм-клуба СКА Петр Воробьев. 67-летний специалист в предыдущей игре против «Зауралья» (0:1) толкнул линейного арбитра, за что получил дисциплинарный штраф до конца матча. За этот эпизод ВХЛ дисквалифицировала Воробьева на одну встречу.
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Петербуржцы набрали 27 очков в 15 матчах и вышли на пятое место в турнирной таблице. Фарм-клуб «Трактора» идет на 11-й позиции, имея в активе после 12 игр 24 очка.
22 октября «Челмет» примет в Челябинске чеховскую «Звезду», а «СКА-Нева» встретится в Орске с «Южным Уралом».