«Шахтер» отправил пять безответных мячей в ворота «Гента»
«Шахтер» во Львове взял верх над «Гентом» (5:0) в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.
Счет на 12-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Виктор Коваленко. На 30-й минуте Факундо Феррера удвоил преимущество своей команды.
Во втором тайме Бернард, Тайсон и Максим Малышев довели счет до разгромного.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.
Украинский клуб одержал третью победу в трех матчах турнира и с 9 очками возглавляет группу H. Бельгийская команда с 4 очками идет вторым. Третье место занимает португальская «Брага», которая сегодня сыграла вничью с «Коньяспором (1:1)» и набрала два очка. Турецкий клуб с одним баллом - четвертый.
В 4-м туре «Шахтер» 3 ноября встретится с «Гентом» в Бельгии, а «Брага» в тот же день примет «Коньяспор».
Лига Европы
Группа H
3-й тур
Матч
Голы
Коваленко 12 (1:0). Феррейра 30 (2:0). Бернард 46 (3:0). Тайсон 75 (4:0). Малышев 85 (5:0).
Состав
Шахтер: Пятов, Ракицкий, Срна, Исмаили, Кучер, Коваленко (Дентиньо, 37), Степаненко, Марлос, Малышев, Бернард (Тайсон, 74), Феррейра (Эдуардо, 81)
Гент: Ринне, Фокет, Митрович, Гершон, Асаре, Ренато Нето, ван дер Бругген (Ибрахим, 65), Миличевич (Дежагере, 72), Сайеф, Симон, Пербе (Кулибали, 46)
Предупреждения:
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
20 октября 20:00, Арена-Львов, Текстовая трансляция