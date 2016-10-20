«Шахтер» отправил пять безответных мячей в ворота «Гента»

«Шахтер» во Львове взял верх над «Гентом» (5:0) в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.

Счет на 12-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Виктор Коваленко. На 30-й минуте Факундо Феррера удвоил преимущество своей команды.

Во втором тайме Бернард, Тайсон и Максим Малышев довели счет до разгромного.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.

Украинский клуб одержал третью победу в трех матчах турнира и с 9 очками возглавляет группу H. Бельгийская команда с 4 очками идет вторым. Третье место занимает португальская «Брага», которая сегодня сыграла вничью с «Коньяспором (1:1)» и набрала два очка. Турецкий клуб с одним баллом - четвертый.

В 4-м туре «Шахтер» 3 ноября встретится с «Гентом» в Бельгии, а «Брага» в тот же день примет «Коньяспор».

Лига Европы

Группа H

3-й тур