«Шальке» прервал беспроигрышную серию «Краснодара» в Лиге Европы
Уступив «Шальке» в третьем туре группового этапа Лиги Европы, «Краснодар» не смог продолжить беспроигрышную серию в еврокубке в нынешнем сезоне.
До поражения от немецкого клуба эта серия составляла 6 матчей, пять из которых были победными.
3-й квалификационный раунд
Первый матч
28.07.2016. «Биркиркара» (Мальта) - «Краснодар» - 0:3
Ответный матч
04.08.2016. «Краснодар» - «Биркиркара» - 3:1
4-й квалификационный раунд
Первый матч
18.08.2016. «Краснодар» - «Партизан» (Тирана, Албания) - 4:0
Ответный матч
25.08.2016. «Партизан» - «Краснодар» - 0:0
Групповой этап
1-й тур
15.09.2016. «Зальцбург» (Австрия) - «Краснодар» - 0:1
2-й тур
29.09.2016. «Краснодар» - «Ницца» (Франция) - 5:2
Матч
Краснодар - Шальке 04 - 0:1 (0:1)
Голы
Коноплянка 10 (0:1).
Состав
Краснодар: Крицюк, Гранквист, Енджейчик, Мартынович, Подберёзкин (Лаборде, 67), Эбуэ Куасси (Газинский, 55), Жоаозиньо, Ахмедов (Мамаев, 74), Петров, Каборе, Ари
Шальке 04: Ферманн, Кайсара, Хёведес, Налдо, Настасич, Аого, Баба, Коноплянка (Шёпф, 67), Стамбули, Майер (Хунтелар, 77), Ди Санто (Керер, 90)
Предупреждения:
Газинский, 90 - Налдо, 70; Ди Санто, 85
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
20 октября 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция