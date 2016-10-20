«Шальке» прервал беспроигрышную серию «Краснодара» в Лиге Европы

Ари: В первом тайме мы много нервничали Нападающий «Краснодара» Ари после поражения от «Шальке» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (0:1) назвал основные причины проигрыша.

Полузащитник «Краснодара» после поражения от «Шальке» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (0:1) рассказал, что повлияло на исход матча.

Жоаозиньо: «Шальке» – самая сильная команды нашей группы Полузащитник «Краснодара» после поражения от «Шальке» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (0:1) рассказал, что повлияло на исход матча.

«Зенит» – «Дандолк». Хави Гарсия не сыграет в матче из-за перебора карточек Капитан «Зенита» Хави Гарсия получил желтую карточку на 37-й минуте матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка».

«Краснодар» уступил «Шальке» в первом матче на своем новом стадионе. Но вряд ли из-за этого поражения стоит переживать, считает наш спецкор.

Немцы погуляли на новоселье. Борзыкин – о поражении «Краснодара» от «Шальке» «Краснодар» уступил «Шальке» в первом матче на своем новом стадионе. Но вряд ли из-за этого поражения стоит переживать, считает наш спецкор.

«Ницца» на выезде с минимальным счетом обыграла «Зальцбург» В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы французская «Ницца» на выезде обыграла «Зальцбург» со счетом 1:0.

Коноплянка принес победу «Шальке» в матче с «Краснодаром» В матче третьего тура группового раунда Лиги Европы «Краснодар» на своем поле с минимальным счетом уступил «Шальке».

«Шахтер» отправил пять безответных мячей в ворота «Гента» «Шахтер» во Львове взял верх над «Гентом» (5:0) в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.

Коноплянка забил первый гол за «Шальке» (видео) Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка забил свой первый гол за немецкий клуб.