Коноплянка принес победу «Шальке» в матче с «Краснодаром»

В матче третьего тура группового раунда Лиги Европы «Краснодар» на своем поле с минимальным счетом уступил «Шальке».

Единственный гол в матче на 11-й минуте забил украинский полузащитник гостей Евгений Коноплянка.

Стоит отметить, что это был первый официальный матч краснодарцев на новом стадионе.

После этого матча краснодарцы с шестью очками расположились на второй строчке группы I, а немецкий клуб занимает первое место, имея в активе девять очков.

В следующем туре европейского турнира подопечные Игоря Шалимова отправятся в Гельзенкирхен, где 3 ноября вновь сыграют с «Шальке».

Параллельный матч группы закончился победой «Ниццы» над «Зальцбургом» со счетом 1:0.

Лига Европы

Группа I

3-й тур