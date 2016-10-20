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Коноплянка принес победу «Шальке» в матче с «Краснодаром»

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Радость футболистов "Шальке"
Радость футболистов "Шальке"Источник: Sovsport.ru

В матче третьего тура группового раунда Лиги Европы «Краснодар» на своем поле с минимальным счетом уступил «Шальке».

Единственный гол в матче на 11-й минуте забил украинский полузащитник гостей Евгений Коноплянка.

Стоит отметить, что это был первый официальный матч краснодарцев на новом стадионе. 

После этого матча краснодарцы с шестью очками расположились на второй строчке группы I, а немецкий клуб занимает первое место, имея в активе девять очков.

В следующем туре европейского турнира подопечные Игоря Шалимова отправятся в Гельзенкирхен, где 3 ноября вновь сыграют с «Шальке».

Параллельный матч группы закончился победой «Ниццы» над «Зальцбургом» со счетом 1:0.

Лига Европы
Группа I
3-й тур

Матч

Краснодар - Шальке 04 - 0:1 (0:1)

Голы

Коноплянка 10 (0:1).

Состав

Краснодар: Крицюк, Гранквист, Енджейчик, Мартынович, Подберёзкин (Лаборде, 67), Эбуэ Куасси (Газинский, 55), Жоаозиньо, Ахмедов (Мамаев, 74), Петров, Каборе, Ари

Шальке 04: Ферманн, Кайсара, Хёведес, Налдо, Настасич, Аого, Баба, Коноплянка (Шёпф, 67), Стамбули, Майер (Хунтелар, 77), Ди Санто (Керер, 90)

Предупреждения:

Газинский, 90 - Налдо, 70; Ди Санто, 85

Судья:

Марк Клаттенбург (Англия)

Место и дата

20 октября 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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