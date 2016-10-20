Коноплянка принес победу «Шальке» в матче с «Краснодаром»
В матче третьего тура группового раунда Лиги Европы «Краснодар» на своем поле с минимальным счетом уступил «Шальке».
Единственный гол в матче на 11-й минуте забил украинский полузащитник гостей Евгений Коноплянка.
Стоит отметить, что это был первый официальный матч краснодарцев на новом стадионе.
После этого матча краснодарцы с шестью очками расположились на второй строчке группы I, а немецкий клуб занимает первое место, имея в активе девять очков.
В следующем туре европейского турнира подопечные Игоря Шалимова отправятся в Гельзенкирхен, где 3 ноября вновь сыграют с «Шальке».
Параллельный матч группы закончился победой «Ниццы» над «Зальцбургом» со счетом 1:0.
Лига Европы
Группа I
3-й тур
Матч
Краснодар - Шальке 04 - 0:1 (0:1)
Голы
Коноплянка 10 (0:1).
Состав
Краснодар: Крицюк, Гранквист, Енджейчик, Мартынович, Подберёзкин (Лаборде, 67), Эбуэ Куасси (Газинский, 55), Жоаозиньо, Ахмедов (Мамаев, 74), Петров, Каборе, Ари
Шальке 04: Ферманн, Кайсара, Хёведес, Налдо, Настасич, Аого, Баба, Коноплянка (Шёпф, 67), Стамбули, Майер (Хунтелар, 77), Ди Санто (Керер, 90)
Предупреждения:
Газинский, 90 - Налдо, 70; Ди Санто, 85
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
20 октября 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция