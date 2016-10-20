«Карабах» переиграл ПАОК в матче Лиги Европы

В среду в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы азербайджанский «Карабах» уверенно переиграл греческий ПАОК.

Встреча прошла на поле арены «Стадион Олимпийского комплекса» и завершилась со счетом 2:0.

Счет в матче на 56-й минуте открыл испанский полузащитник Даниэль Кинтана, замкнувший передачу с фланга Максима Медведева. На 87-й минуте Рахид Амиргулиев точным ударом с угла штрафной удвоил преимущество «Карабаха».

В другом матче группы J «Фиорентина» переиграла в гостях «Слован» (Либерец) со счетом 3:1.

После этой игры подопечные Гурбана Гурбанова, набрав четыре очка, вышли на третье место в группе J. ПАОК расположился на второй строчке, опережая азербайджанский клуб лишь по разнице мячей.

В следующем туре команды вновь встретятся между собой, но теперь уже в Салониках. Встреча пройдет 3 ноября на поле стадиона «Тоумба».

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