«Карабах» переиграл ПАОК в матче Лиги Европы
В среду в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы азербайджанский «Карабах» уверенно переиграл греческий ПАОК.
Встреча прошла на поле арены «Стадион Олимпийского комплекса» и завершилась со счетом 2:0.
Счет в матче на 56-й минуте открыл испанский полузащитник Даниэль Кинтана, замкнувший передачу с фланга Максима Медведева. На 87-й минуте Рахид Амиргулиев точным ударом с угла штрафной удвоил преимущество «Карабаха».
В другом матче группы J «Фиорентина» переиграла в гостях «Слован» (Либерец) со счетом 3:1.
После этой игры подопечные Гурбана Гурбанова, набрав четыре очка, вышли на третье место в группе J. ПАОК расположился на второй строчке, опережая азербайджанский клуб лишь по разнице мячей.
В следующем туре команды вновь встретятся между собой, но теперь уже в Салониках. Встреча пройдет 3 ноября на поле стадиона «Тоумба».
Лига Европы
3-й тур
Группа J
Матч
Голы
Кинтана 56 (1:0). Амиргулиев 87 (2:0).
Состав
Карабах: Шехич, Садыхов, Медведев, Гусейнов, Аголли, Амиргулиев, Кинтана (Надиров, 90), Алмейда, Муарем (Алескеров, 90), Гараев, Ндлову (Мадатов, 76)
ПАОК: Гликос, Леовац, Креспо, Варела, Шахов, Цимирот, Каньяс (Бизесвар, 59), Родригес, Леонардо, Тиам (Перейра, 66), Джалма (Коулурис, 76)
Предупреждения:
Ндлову, 73; Амиргулиев, 80 - нет
Судья:
Алон Йефет (Израиль)
Место и дата
20 октября 20:00, Стадион Олимпийского комплекса, Онлайн-трансляция