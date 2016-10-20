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«Ницца» на выезде с минимальным счетом обыграла «Зальцбург»

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы французская «Ницца» на выезде обыграла «Зальцбург» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 13-й минуте забил полузащитник гостей Алессан Плеа.

После этого матча «Ницца» с тремя очками расположилась на третьей строчке группы I, а австрийская команда занимает четвертое место, не имея очков.

В следующем туре европейского турнира «Ницца» на своем поле примет «Зальцбург». 

Параллельный матч группы закончился победой «Шальке» над «Краснодаром» со счетом 1:0.

Лига Европы
Группа I
3-й тур 

Матч

Зальцбург - Ницца - 0:1 (0:1)

Голы

Плеа 13 (0:1).

Состав

Зальцбург: Вальке, Уисдом, Лайнер, Миранда, Ульмер, Лазаро (Минамино, 80), Гулбрандсен (Хван Хи-Чан, 83), Лаймер, Рзатковски, Радошевич, Сориано (Даббур, 83)

Ницца: Кардинале, Бодмер (Сери, 73), Перейра, Байсс, Дальберт (Бельханда, 76), Данте, Сарр, Козьелло (Сипрьен, 74), Эссерик, Вальтер, Плеа

Предупреждения:

Хван Хи-Чан, 85; Лаймер, 88 - Дальберт, 71; Эссерик, 90

Судья:

Евгений Арановский (Украина)

Место и дата

20 октября 20:00, Зальцбург Арена, Онлайн-трансляция

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