«Ницца» на выезде с минимальным счетом обыграла «Зальцбург»
В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы французская «Ницца» на выезде обыграла «Зальцбург» со счетом 1:0.
Единственный гол в матче на 13-й минуте забил полузащитник гостей Алессан Плеа.
После этого матча «Ницца» с тремя очками расположилась на третьей строчке группы I, а австрийская команда занимает четвертое место, не имея очков.
В следующем туре европейского турнира «Ницца» на своем поле примет «Зальцбург».
Параллельный матч группы закончился победой «Шальке» над «Краснодаром» со счетом 1:0.
Лига Европы
Группа I
3-й тур
Матч
Голы
Плеа 13 (0:1).
Состав
Зальцбург: Вальке, Уисдом, Лайнер, Миранда, Ульмер, Лазаро (Минамино, 80), Гулбрандсен (Хван Хи-Чан, 83), Лаймер, Рзатковски, Радошевич, Сориано (Даббур, 83)
Ницца: Кардинале, Бодмер (Сери, 73), Перейра, Байсс, Дальберт (Бельханда, 76), Данте, Сарр, Козьелло (Сипрьен, 74), Эссерик, Вальтер, Плеа
Предупреждения:
Хван Хи-Чан, 85; Лаймер, 88 - Дальберт, 71; Эссерик, 90
Судья:
Евгений Арановский (Украина)
Место и дата
20 октября 20:00, Зальцбург Арена, Онлайн-трансляция