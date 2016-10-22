«Томь» - «Анжи». Начало текстовой трансляции – 12:00 мск

В субботу в матче 11-го тура чемпионата России сыграют «Томь» и «Анжи» и Махачкалы.

Их матч пройдет в Томске на стадионе «Труд» и начнется в 12:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После десяти туров у «Томи» было восемь очков. Она занимала 13-е место в турнирной таблице РФПЛ. У «Анжи» было 13 очков. Клуб из Махачкалы шел восьмым.