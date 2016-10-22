«Уфа» - «Ростов». Начало текстовой трансляции – 14:30 мск

В субботу в матче 11-го тура чемпионата России сыграют «Уфа» и «Ростов».

Их матч пройдет в Уфе на стадионе «Нефтяник» и начнется в 14:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После десяти туров у «Уфы» было 12 очков. Она находилась на десятом месте в турнирной таблице. У «Ростова» было 16 очков. Он шел пятым.