«Уфа» - «Ростов». Начало текстовой трансляции – 14:30 мск
В субботу в матче 11-го тура чемпионата России сыграют
«Уфа» и «Ростов».
Их матч пройдет в Уфе на стадионе «Нефтяник» и начнется в
14:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию
матча.
После десяти туров у «Уфы» было 12 очков. Она находилась на десятом месте в турнирной таблице. У «Ростова» было 16 очков. Он шел пятым.
Матч
Место и дата
22 октября 14:30, Нефтяник, Текстовая трансляция
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