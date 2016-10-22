«Урал» - «Спартак». Начало текстовой трансляции – 17:00 мск

В субботу в матче 11-го тура чемпионата России сыграют «Урал» из Екатеринбурга и «Спартак» из Москвы.

Их матч пройдет в Екатеринбурге и начнется в 17:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После десяти туров у «Спартака» было 22 очка. Он лидировал в турнирной таблице РФПЛ. У «Урала» было девять очков. Он шел 11-м.