«Урал» - «Спартак». Начало текстовой трансляции – 17:00 мск
В субботу в матче 11-го тура чемпионата России сыграют
«Урал» из Екатеринбурга и «Спартак» из Москвы.
Их матч пройдет в Екатеринбурге и начнется в 17:00 по
московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После десяти туров у «Спартака» было 22 очка. Он лидировал в турнирной таблице РФПЛ. У «Урала» было девять очков. Он шел 11-м.
Матч
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
22 октября 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция
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