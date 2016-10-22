«Терек» - «Рубин». Начало текстовой трансляции – 19:30 мск
В субботу в матче 11-го тура чемпионата России сыграют
«Терек» из Грозного и «Рубин» из Казани.
Их матч пройдет в Грозном на «Ахмат-Арене» и начнется в
19:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию
матча.
После десяти туров у «Терека» было 15 очков. Он занимал седьмое место в турнирной таблице РФПЛ. У «Рубина» было 12 очков. Он шел девятым.
Матч
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
22 октября 19:30, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
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