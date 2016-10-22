«Терек» - «Рубин». Начало текстовой трансляции – 19:30 мск

В субботу в матче 11-го тура чемпионата России сыграют «Терек» из Грозного и «Рубин» из Казани.

Их матч пройдет в Грозном на «Ахмат-Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После десяти туров у «Терека» было 15 очков. Он занимал седьмое место в турнирной таблице РФПЛ. У «Рубина» было 12 очков. Он шел девятым.