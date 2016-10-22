ФНЛ. 18-й тур. «Зенит-2» - «Кубань», «Динамо» - «Сокол» и другие матчи
Результаты матчей 18-го тура Футбольной национальной лиги.
ФНЛ
18-й тур
22 октября
Матч
Место и дата
22 октября 09:00, Динамо, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 октября 13:00, Центральный, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 октября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
22 октября 14:00, Нефтехимик, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 октября 14:30, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 октября 15:00, Спартак, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 октября 16:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 октября 17:00, Балтика, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 октября 17:00, Центральный, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 октября 19:00, Арена Химки, Онлайн-трансляция
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