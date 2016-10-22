«Зенит-2» - «Кубань». Начало текстовой трансляции – 13:00 мск

В субботу в матче 11-го тура Футбольной национальной лиги сыграют «Зенит-2» и «Кубань» из Краснодара.

Их матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 13:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После десяти туров у «Зенита-2» было 26 очков. Он занимал шестое место в турнирной таблице ФНЛ. У «Кубани» было 17 очков. Она шла 16-й.