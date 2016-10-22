«Зенит-2» - «Кубань». Начало текстовой трансляции – 13:00 мск
В субботу в матче 11-го тура Футбольной национальной лиги
сыграют «Зенит-2» и «Кубань» из Краснодара.
Их матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 13:00 по
московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После десяти туров у «Зенита-2» было 26 очков. Он занимал шестое место в турнирной таблице ФНЛ. У «Кубани» было 17 очков. Она шла 16-й.
Матч
Место и дата
22 октября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция
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