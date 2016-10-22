«Милан» - «Ювентус». Начало текстовой трансляции – 21:45 мск
В субботу в матче девятого тура чемпионата Италии сыграют
«Милан» и «Ювентус» из Турина.
Их матч пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и начнется
в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию
матча.
После восьми туров у «Ювентуса» было 21 очко. Он единолично возглавлял турнирную таблицу. У «Милана» было 16 очков. Он шел третьим.
Матч
Место и дата
22 октября 21:45, Сан-Сиро, Текстовая трансляция
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