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«Милан» - «Ювентус». Начало текстовой трансляции – 21:45 мск

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В субботу в матче девятого тура чемпионата Италии сыграют «Милан» и «Ювентус» из Турина.

Их матч пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После восьми туров у «Ювентуса» было 21 очко. Он единолично возглавлял турнирную таблицу. У «Милана» было 16 очков. Он шел третьим.

Матч

Милан - Ювентус

Место и дата

22 октября 21:45, Сан-Сиро, Текстовая трансляция

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