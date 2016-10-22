«Милан» - «Ювентус». Начало текстовой трансляции – 21:45 мск

В субботу в матче девятого тура чемпионата Италии сыграют «Милан» и «Ювентус» из Турина.

Их матч пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После восьми туров у «Ювентуса» было 21 очко. Он единолично возглавлял турнирную таблицу. У «Милана» было 16 очков. Он шел третьим.