«Авангард» - СКА. Начало текстовой трансляции – 14:00 мск

В субботу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют омский «Авангард» и СКА и Санкт-Петербурга.

Их матч пройдет в Омске и начнется в 14:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 24 матчей у СКА было 59 очков. Армейцы с Невы лидировали в турнирной таблице Западной конференции. У «Авангарда» после 24 матчей было 42 очка. Омичи в таблице Восточной конференции шли вторыми.