«Авангард» - СКА. Начало текстовой трансляции – 14:00 мск
В субботу в матче регулярного чемпионата Континентальной
хоккейной лиги сыграют омский «Авангард» и СКА и Санкт-Петербурга.
Их матч пройдет в Омске и начнется в 14:00 по московскому
времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После 24 матчей у СКА было 59 очков. Армейцы с Невы лидировали в турнирной таблице Западной конференции. У «Авангарда» после 24 матчей было 42 очка. Омичи в таблице Восточной конференции шли вторыми.
Матч
Место и дата
22 октября 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция
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