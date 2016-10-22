КХЛ. «Авангард» - СКА, «Металлург» (Нк) - ЦСКА и другие матчи
Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.
Континентальная хоккейная лига
Регулярный чемпионат
22 октября
Матч
Место и дата
22 октября 13:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 октября 13:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 октября 14:00, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 октября 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 октября 14:30, Арена Югра, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 октября 15:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 октября 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция
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