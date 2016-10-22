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КХЛ. «Авангард» - СКА, «Металлург» (Нк) - ЦСКА и другие матчи

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.

Континентальная хоккейная лига

Регулярный чемпионат

22 октября

Матч

Металлург Нк - ЦСКА

Место и дата

22 октября 13:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция

Матч

Сибирь - Северсталь

Место и дата

22 октября 13:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция

Матч

Барыс - Локомотив

Место и дата

22 октября 14:00, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Авангард - СКА

Место и дата

22 октября 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

Матч

Югра - Динамо

Место и дата

22 октября 14:30, Арена Югра, Онлайн-трансляция

Матч

Автомобилист - Витязь

Место и дата

22 октября 15:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция

Матч

Ак Барс - Нефтехимик

Место и дата

22 октября 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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