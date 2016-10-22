НХЛ. «Чикаго» уступил «Коламбусу» и другие матчи
Результаты
матчей регулярного чемпионата НХЛ.
Национальная
хоккейная лига
Регулярный
чемпионат
22 октября
Матч
Айлендерс - Аризона - 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)
Голы:
Зайденберг (Клаттербак, Сизикас), 4:45 (1:0). Строум (Бойчук, Бьювилье), 13:31 (2:0). Ричардсон (Доун, Дофин), 14:09 (2:1). Врбата (Ридер, Чикран), 14:22 (2:2). Бойчук (Нелсон), 44:24 (3:2 - мен.).
Место и дата
22 октября 02:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Коламбус - Чикаго - 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Голы:
Веренски (Фолиньо, Веннберг), 10:50 (1:0 - бол.). Мотте (Тэйвс, Паник), 22:29 (1:1). Фолиньо (Аткинсон, Веренски), 24:36 (2:1 - бол.). Карлссон (Хартнелл, Савар), 33:44 (3:1). Паник (Анисимов, Форслинг), 45:54 (3:2).
Место и дата
22 октября 02:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Детройт - Нэшвилл - 5:3 (0:0, 2:2, 3:1)
Голы:
Абделькадер (Нюквист, Спрул), 25:17 (1:0 - бол.). Саббэн (Йоси), 34:13 (1:1 - бол.). Рибейро (Арвидсон, Эллис), 34:31 (1:2 - бол.). Миллер (Грин), 39:20 (2:2). Татар (Эрикссон, Марченко), 41:10 (3:2). Нюквист 51:27 (4:2). Фишер (Йоси, Форсберг), 55:14 (4:3 - бол.). Хелм (Зеттерберг, Гленденинг), 59:38 (5:3 - бол.).
Место и дата
22 октября 02:30, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция