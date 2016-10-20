УНИКС уступил «Бамбергу» в Евролиге

УНИКС на выезде проиграл немецкому «Бамбергу» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой немцев со счетом 89:86 (19:17, 22:27, 19:23, 29:19).

Казанцы вели на протяжении большей половины матча, но не смогли удержать победу. Самым результативным в составе УНИКСа стал защитник Кит Лэнгфорд, набравший 24 очка, у форварда Коти Кларка – 20 очков. В составе победителей 17-ю очками отметился защитник Янис Стрельниекс. На счету еще одного игрока немцев Никоса Зисиса дабл-дабл – 16 очков и 12 передач.

Для «Бамберга» эта победа стала первой в турнире, УНИКС потерпел второе поражение подряд.

25 октября казанцы примут на своей площадке турецкий клуб «Дарушшафака Догуш», немцы днем позже сыграют дома с греческим «Панатинаикосом».

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