Павлюченкова проиграла Гавриловой в четвертьфинале Кубка Кремля

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла австралийке Дарье Гавриловой в четвертьфинале Кубка Кремля.



Встреча, длившаяся 2 часа 37 минут, завершилась со счетом 5:7, 6:4, 3:6.

25-летняя россиянка сделала четыре эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала пять из 17-ти брейк-пойнтов, на счету соперницы два эйса, пять двойных ошибок и семь реализованных брейков из 17-ти.

В полуфинале турнира Гаврилова встретится с немкой Юлией Гергес, которая оказалась сильнее Дарьи Касаткиной (7:5, 6:1).

В втором полуфинальном матче сыграют россиянка Светлана Кузнецова и украинка Элина Свитолина.

Турнир WTA

Кубок Кремля, Москва

Категория «Премьер». Закрытые корты

Покрытие - хард

Призовой фонд - 823 888 долларов США

Одиночный разряд

1/4 финала