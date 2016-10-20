Павлюченкова проиграла Гавриловой в четвертьфинале Кубка Кремля
Российская
теннисистка Анастасия Павлюченкова
проиграла австралийке Дарье Гавриловой
в четвертьфинале Кубка Кремля.
Встреча, длившаяся 2 часа 37 минут, завершилась со счетом 5:7, 6:4, 3:6.
25-летняя россиянка сделала четыре эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала пять из 17-ти брейк-пойнтов, на счету соперницы два эйса, пять двойных ошибок и семь реализованных брейков из 17-ти.
В полуфинале турнира Гаврилова встретится с немкой Юлией Гергес, которая оказалась сильнее Дарьи Касаткиной (7:5, 6:1).
В втором полуфинальном матче сыграют россиянка Светлана Кузнецова и украинка Элина Свитолина.
Турнир WTA
Кубок Кремля, Москва
Категория «Премьер». Закрытые корты
Покрытие - хард
Призовой фонд - 823 888 долларов США
Одиночный разряд
1/4 финала
Матч
Павлюченкова А. (Россия) - Гаврилова Д. (Австралия) - 5:7, 6:4, 3:6
Место и дата
20 октября 18:30, , Онлайн-трансляция