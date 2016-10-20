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Павлюченкова проиграла Гавриловой в четвертьфинале Кубка Кремля

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла австралийке Дарье Гавриловой в четвертьфинале Кубка Кремля.

Встреча, длившаяся 2 часа 37 минут, завершилась со счетом 5:7, 6:4, 3:6.

25-летняя россиянка сделала четыре эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала пять из 17-ти брейк-пойнтов, на счету соперницы два эйса, пять двойных ошибок и семь реализованных брейков из 17-ти.

В полуфинале турнира Гаврилова встретится с немкой Юлией Гергес, которая оказалась сильнее Дарьи Касаткиной (7:5, 6:1).

В втором полуфинальном матче сыграют россиянка Светлана Кузнецова и украинка Элина Свитолина.

Турнир WTA
Кубок Кремля, Москва
Категория «Премьер». Закрытые корты
Покрытие - хард
Призовой фонд - 823 888 долларов США
Одиночный разряд
1/4 финала

Матч

Павлюченкова А. (Россия) - Гаврилова Д. (Австралия) - 5:7, 6:4, 3:6

Место и дата

20 октября 18:30, , Онлайн-трансляция

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