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УПЛ. 12-й тур. «Карпаты» - «Сталь», «Волынь» - «Днепр» и другие матчи

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Результаты матчей 12-го тура чемпионата Украины.

УПЛ

12-й тур

Матч

Карпаты - Сталь

Место и дата

22 октября 17:00, Арена-Львов, Онлайн-трансляция

Матч

Волынь - Днепр

Место и дата

22 октября 19:30, Авангард, Онлайн-трансляция

Матч

Александрия - Динамо К

Место и дата

23 октября 14:00, Ника, Онлайн-трансляция

Матч

Олимпик - Заря

Место и дата

23 октября 17:00, УТК имени Банникова, Онлайн-трансляция

Матч

Звезда - Шахтер

Место и дата

23 октября 19:30, Звезда, Онлайн-трансляция

Матч

Черноморец - Ворскла

Место и дата

23 октября 19:30, Черноморец, Онлайн-трансляция

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