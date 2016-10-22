УПЛ. 12-й тур. «Карпаты» - «Сталь», «Волынь» - «Днепр» и другие матчи
Результаты матчей 12-го тура чемпионата Украины.
УПЛ
12-й тур
Матч
Место и дата
22 октября 17:00, Арена-Львов, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 октября 19:30, Авангард, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 октября 14:00, Ника, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 октября 17:00, УТК имени Банникова, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 октября 19:30, Звезда, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 октября 19:30, Черноморец, Онлайн-трансляция
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