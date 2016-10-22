УПЛ. 12-й тур. «Карпаты» - «Сталь», «Волынь» - «Днепр» и другие матчи

читайте также

Фред: Радует, что весь мир объединился в борьбе против такой дряни, как расизм Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Бразилии Фред поделился своим мнением по поводу проблемы расизма в футболе.

С «Днепра» могут снять девять очков из-за долгов перед Хуанде Рамосом и его штабом «Днепру» угрожает снятие девяти очков в турнирной таблице чемпионата Украины. Причина - долги перед экс-тренером команды Хуанде Рамосом и его штабом.

«Динамо» (Киев) наказано частичным закрытием трибун в УПЛ за демонстрацию фанатами нацистских и дискриминационных символов КДК Федерации футбола Украины (ФФУ) наказал киевское «Динамо» закрытием трех секторов домашнего стадиона (НСК «Олимпийский»). Причина в поведении фанатов чемпиона Украины.

Андрей Ярмоленко: Любая наша следующая ошибка может поставить крест на чемпионстве Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко считает, что команда еще не потеряла шансы выиграть национальный чемпионат.

УПЛ. 11-й тур. «Звезда» обыграла «Ворсклу», «Карпаты» и «Днепр» сыграли вничью и другие матчи Результаты матчей 11-го тура чемпионата Украины.

«Динамо» упустило победу над «Черноморцем» из-за автогола на последних минутах Матч 11-го тура чемпионата Украины между одесским «Черноморцем» и киевским «Динамо» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

«Шахтер» не сумел обыграть «Олимпик» Матч 11-го тура чемпионата Украины между донецкими клубами «Олимпик» и «Шахтер» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

«Барселона» рассматривает Канселу, Срну и Лихтштайнера на замену Видалю «Барселона» подыскивает варианты усиления позиции правого защитника в связи с вероятным уходом из клуба Алеиша Видаля.

Борис Колесников: Во время отбора на Евро-2000 Ахметов предложил сборной Украины 100 000 долларов за победу над Россией Вице-президент донецкого «Шахтера» Борис Колесников рассказал историю о владельце и президенте клуба Ринате Ахметове. Он отметил, что Ахметов пообещал премию сборной Украины за победу над сборной России в квалификации Евро-2016.

Белорусский тренер Дулуб возглавил «Карпаты» Новым главным тренером львовских «Карпат» стал белорусский специалист Олег Дулуб. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Жулиано: РФПЛ более конкурентоспособна, чем чемпионат Украины Полузащитник «Зенита» Жулиано, ранее выступавший за «Днепр», рассказал о различиях между украинским и российским футбольными первенствами.

Сергей Ребров: Ярмоленко сегодня был капитаном и вел за собой команду Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров поделился впечатлениями после матча чемпионата Украины против «Звезды». Напомним, что динамовцы победили со счетом 2:0.

УПЛ. 10-й тур. «Шахтер» - «Заря», «Динамо» - «Звезда» и другие матчи Результаты матчей десятого тура чемпионата Украины.

Этот день в истории. Андрею Шевченко - 40! Сегодня, 29 сентября, празднует свой юбилей известный украинский футболист Андрей Шевченко. Главному тренеру сборной Украины исполняется 40 лет.

УПЛ. 9-й тур. «Черноморец» - «Днепр», «Александрия» - «Карпаты» и другие матчи Результаты матчей девятого тура чемпионата Украины.

Киевское «Динамо» разгромило «Олимпик», а «Шахтер» крупно обыграл «Волынь» В рамках девятого тура чемпионата Украины «Динамо» (Кие) разгромило «Олимпик» (4:0), а «Шахтер» крупно обыграл «Волынь» (3:0).

Клубы из Донецка и Луганска сыграют между собой в Запорожье

УПЛ. 8-й тур. «Ворскла» проиграла «Шахтеру», «Динамо» уступило «Заре» и другие матчи Результаты матчей восьмого тура чемпионата Украины.

Ярмоленко получил рецидив травмы спины Нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко получил рецидив травмы спины, сообщает официальный сайт клуба.