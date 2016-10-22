АПЛ. 9-й тур. «Борнмут» - «Тоттенхэм», «Ливерпуль» - «Вест Бромвич» и другие матчи
Результаты матчей девятого тура чемпионата Англии.
АПЛ
Девятый тур
Матч
Место и дата
22 октября 14:30, Дин Корт, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 октября 17:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 октября 17:00, Терф Мур, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 октября 17:00, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 октября 17:00, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 октября 17:00, Либерти, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 октября 17:00, Аптон Парк, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 октября 19:30, Энфилд, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 октября 15:30, Этихад, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 октября 18:00, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически