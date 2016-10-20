Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Амур1 : 5Металлург
Футбол  Крылья Советов- : -Арсенал Тула
Баскетбол  ЦСКА- : -Панатинаикос
Теннис  Кузнецова0:0Свитолина
Хоккей  Йокерит- : -Спартак
Футбол  Монако- : -Монпелье
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Комитет по природопользованию Петербурга расторгнет контракт об оказании услуг по сертификации стадиона на Крестовском

Максим Шитиков
Источник:  Радио «Зенит»Комментарии

Представитель комитета по природопользованию Санкт-Петербурга объяснил, почему стадион на Крестовском острове не будет сертифицирован в 2016 году.

- Комитет по природопользованию действительно расторгает контракт на оказание услуг по оценке соответствия арены системе добровольной сертификации «футбольные стадионы». Это происходит, поскольку сертификация должна проводиться на объекте, сданном в эксплуатацию. Продлить договор невозможно в связи с действующим законодательством о государственных закупках. Комитет подал заявку на включение в бюджет 2017 года работ по проведению сертификации стадиона, - цитирует представителя комитета «Радио «Зенит».

TNS: По заказу ФК «Зенит» определяем ценовые ожидания болельщиков о стоимости посещения матчей на новом стадионе

Напомним, конкурс на проведение сертификации арены был проведен осенью 2015 года. Согласно данным сайта государственных закупок сумма контракта составляет 7 миллионов 940 тысяч рублей.

Арена строится на месте стадиона имени Кирова с 2007 года. Строительные работы планируется завершить к 26 декабря. Ранее вице-губернатор Игорь Албин заявил, что стадион введут в эксплуатацию 25 декабря. Первый официальный матч на арене «Зенит» проведет весной 2017 года. Также стадион примет игры Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Студентов призовут отмывать стадион на Крестовском острове от плесени и строительной пылиГлава временной комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов сообщил, что студентов и волонтеров могут привлечь к работе по приведению стадиона на Крестовском острове в надлежащий вид по завершению строительства.«Сухари» Акинфеева», «13 лет без побед «Спартака» и другие сериалы«Сухари» Акинфеева», «13 лет без побед «Спартака» и другие сериалы«Советский спорт» фиксирует бешеную популярность десятилетнего сериала Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов и рассказывает о других сериях.Бывший генподрядчик стадиона на Крестовском заявил о дополнительном убытке в 2 млрд рублейКомпания «Инжтрансстрой-СПб» требует взыскать со Смольного еще 2 миллиарда рублей, сообщает «Фонтанка».TNS: По заказу ФК «Зенит» определяем ценовые ожидания болельщиков о стоимости посещения матчей на новом стадионеКомпания TNS подтвердила факт проведения исследований по заказу футбольного клуба «Зенит»Депутат Заксобрания Петербурга: Мы достроим стадион на Крестовском острове, но затем вернемся к вопросу кто виноватДепутат Заксобрания Петербурга Максим Резник поделился своим мнением о заключительных этапах строительства футбольного стадиона на Крестовском острове.На стадионе на Крестовском острове прошло совещание по подготовке Петербурга к ЧМ-201817 октября на строящемся стадионе на Крестовском острове состоялось совещание по подготовке Санкт-Петербурга к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018.Алексей Сорокин: У нынешнего подрядчика стадиона в Петербурге темпы очень серьезныеГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о строительстве стадиона в Петербурге.Виталий Мутко: Думаю, сдадим стадион в Петербурге в декабреМинистр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко оценил степень готовности страны к проведению Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.Министерство спорта РФ планирует провести первый матч на стадионе в Петербурге в марте 2017 годаМинистерство спорта России планирует провести первый матч на стадионе в Петербурге в конце марта 2017 года, сообщает пресс-служба вице-губернатора города Игоря Албина.Стадион «Динамо» предоставит зону для парковки на время ЧМ-2018 из-за нехватки места у стадиона на КрестовскомПервый заместитель председателя ВФСО «Динамо» Александр Кузнецов рассказал о размещении автомобилей на территории спортивного общества во время чемпионата мира 2018 года.«Зенит» пригласил TNS для определения стоимости билетов на новый стадион«Зенит» привлек компанию TNS для определения цен билетов и абонементов на новом стадионе на Крестовском острове, сообщает «Фонтанка».Вадим Тюльпанов: Стадион на Крестовском будет сдан в декабре, но пусконаладочные работы будут еще проводиться в январе-февралеГлава комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов поделился мнением о строительстве стадиона на Крестовском острове.Утренняя повестка: Шарапова в Вегасе, Кросби в больнице, Бентеке рекордсменУтренняя повестка: Шарапова в Вегасе, Кросби в больнице, Бентеке рекордсменТрадиционный ежедневный обзор «Советского спорта»: все самое интересное, что происходило с вечера до утраВице-губернатор Петербурга будет работать на строящемся стадионеВице-губернатор Петербурга Игорь Албин временно будет работать на стадионе на Крестовском острове, а не в Смольном.На строящемся стадионе в Санкт-Петербурге увеличат количество рабочих до шести тысячНа стройке нового стадиона на Крестовском острове увеличат количество рабочих с четырех до шести тысяч человек, - сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по строительству города Санкт-Петербург.На строящемся стадионе в Санкт-Петербурге вновь разбился рабочийНа стройке нового стадиона на Крестовском острове погиб рабочий, сообщает Росбал.Стадион в Петербурге на завершающем этапе строительства будет взят под особую охрануКак сообщает «Фонтанка», 28 сентября губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал распоряжение о повышении безопасности на строящемся стадиона «Зенита».Первое испытание раздвижной крыши стадиона на Крестовском прошло успешно3 октября полностью завершились испытания раздвижной крыши стадиона на Крестовском острове.Виталий Мутко: Стадион на Крестовском посещаю раз в десять дней, сейчас тревог меньшеМинистр спорта РФ Виталий Мутко оценил ход строительства стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга.На стадионе в Петербурге пройдет испытание раздвижной крыши27 сентября на стадионе на Крестовском острове пройдет первое испытание раздвижной крыши.

Стадион на Крестовском острове
Стадион на Крестовском острове

Cпецпредложение