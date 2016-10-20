Комитет по природопользованию Петербурга расторгнет контракт об оказании услуг по сертификации стадиона на Крестовском

Представитель комитета по природопользованию Санкт-Петербурга объяснил, почему стадион на Крестовском острове не будет сертифицирован в 2016 году.

- Комитет по природопользованию действительно расторгает контракт на оказание услуг по оценке соответствия арены системе добровольной сертификации «футбольные стадионы». Это происходит, поскольку сертификация должна проводиться на объекте, сданном в эксплуатацию. Продлить договор невозможно в связи с действующим законодательством о государственных закупках. Комитет подал заявку на включение в бюджет 2017 года работ по проведению сертификации стадиона, - цитирует представителя комитета «Радио «Зенит».

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Напомним, конкурс на проведение сертификации арены был проведен осенью 2015 года. Согласно данным сайта государственных закупок сумма контракта составляет 7 миллионов 940 тысяч рублей.

Арена строится на месте стадиона имени Кирова с 2007 года. Строительные работы планируется завершить к 26 декабря. Ранее вице-губернатор Игорь Албин заявил, что стадион введут в эксплуатацию 25 декабря. Первый официальный матч на арене «Зенит» проведет весной 2017 года. Также стадион примет игры Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.