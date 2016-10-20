Нико Хюлькенберг: Переход в «Рено» – правильный шаг в моей карьере

Немецкий пилот «Форс Индии» Нико Хюлькенберг прокомментировал свой переход в «Рено» в следующем сезоне.

«Я считаю, что в данный момент это правильный шаг в моей карьере. Я много лет выступал за «Форс Индию», мы вместе добивались успехов, но пришла пора принять новый вызов. Это отличный шанс, который появился в нужный для меня момент. «Рено» – заводская команда, от которой многого ждут. Она должна добиваться успехов и бороться за победы, а это именно то, что мне нужно», - сказал Хюлькенберг.

Напомним, 29-летний немец заключил контракт с французской командой, который начнет действовать в 2017 году.





