Жоаозиньо: «Шальке» – самая сильная команды нашей группы

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо после поражения от «Шальке» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (0:1) рассказал, что повлияло на исход матча.

- Грустно, что проиграли. Все парни недовольны результатом.

- Что не получилось?

- У нас не получалось встречать соперника. «Шальке» владел преимуществом в центре поля, не позволяя нам проводить хорошие атаки.

- Вы сегодня неважно начали матч.

- Да, мы начали игру плохо. Противник сильно прессинговал, не давая нам начинать атаки.

- Команда была не готова к такой игре немцев?

- Нет, мы были готовы к этому. Но так вышло, что «Шальке» всегда держал мяч, защитники отдавали мяч голкиперу, не давая нам его забрать.

- Перед матчем Игорь Шалимов говорил, что важно сыграть с немцами агрессивно. В начале матча все было наоборот.

- Я не думаю, что с этим были проблемы. Но такое бывает. Когда ты выходишь на поле, многое не получается. Я думаю, все игроки были готовы к игре. Если бы не были готовы, они не появились на поле. Когда ты проигрываешь, все начинают критиковать. Это объяснимо.

- Какая атмосфера была в раздевалке после матча?

- Плохая. Мы играли дома, но проиграли.

- Что сказал Сергей Галицкий?

- Он всегда заходит в раздевалку. Он поздравил команду, несмотря на результат. Да, он не был им доволен.

- Сегодня сказывалось волнение из-за того, что играли первый матч на новом стадионе?

- Да нет, мы не нервничали по этому поводу. Каждый игрок, который вышел сегодня на поле, не испытывал давления. Все были сконцентрированы на игре.

- «Шальке» - самая сильная команда группы?

- Да, это самый крутой соперник.