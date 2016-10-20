Жоаозиньо: «Шальке» – самая сильная команды нашей группы
Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо после поражения от «Шальке» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (0:1) рассказал, что повлияло на исход матча.
- Грустно, что проиграли. Все парни недовольны результатом.
- Что не получилось?
- У нас не получалось встречать соперника. «Шальке» владел преимуществом в центре поля, не позволяя нам проводить хорошие атаки.
- Вы сегодня неважно начали матч.
- Да, мы начали игру плохо. Противник сильно прессинговал, не давая нам начинать атаки.
- Команда была не готова к такой игре немцев?
- Нет, мы были готовы к этому. Но так вышло, что «Шальке» всегда держал мяч, защитники отдавали мяч голкиперу, не давая нам его забрать.
- Перед матчем Игорь Шалимов говорил, что важно сыграть с немцами агрессивно. В начале матча все было наоборот.
- Я не думаю, что с этим были проблемы. Но такое бывает. Когда ты выходишь на поле, многое не получается. Я думаю, все игроки были готовы к игре. Если бы не были готовы, они не появились на поле. Когда ты проигрываешь, все начинают критиковать. Это объяснимо.
- Какая атмосфера была в раздевалке после матча?
- Плохая. Мы играли дома, но проиграли.
- Что сказал Сергей Галицкий?
- Он всегда заходит в раздевалку. Он поздравил команду, несмотря на результат. Да, он не был им доволен.
- Сегодня сказывалось волнение из-за того, что играли первый матч на новом стадионе?
- Да нет, мы не нервничали по этому поводу. Каждый игрок, который вышел сегодня на поле, не испытывал давления. Все были сконцентрированы на игре.
- «Шальке» - самая сильная команда группы?
- Да, это самый крутой соперник.
Матч
Краснодар - Шальке 04 - 0:1 (0:1)
Голы
Коноплянка 10 (0:1).
Состав
Краснодар: Крицюк, Гранквист, Енджейчик, Мартынович, Подберёзкин (Лаборде, 67), Эбуэ Куасси (Газинский, 55), Жоаозиньо, Ахмедов (Мамаев, 74), Петров, Каборе, Ари
Шальке 04: Ферманн, Кайсара, Хёведес, Налдо, Настасич, Аого, Баба, Коноплянка (Шёпф, 67), Стамбули, Майер (Хунтелар, 77), Ди Санто (Керер, 90)
Предупреждения:
Газинский, 90 - Налдо, 70; Ди Санто, 85
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
20 октября 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция