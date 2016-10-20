Ари: В первом тайме мы много нервничали
Нападающий «Краснодара» Ари после поражения от «Шальке» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (0:1) назвал основные причины проигрыша.
- Команда выглядела уставшей.
- В первом тайме мы много нервничали. Мы ожидали, что это будет тяжелая игра. «Шальке» - хорошая команда, которая показывает высокий уровень. Во втором тайме мы заиграли лучше, стали создавать моменты, но не смогли добиться победы.
- Почему нервничали?
- Я не знаю, почему. Мы проснулись, когда получили первый пропущенный гол.
- Может, это было связано с тем, что сегодня клуб проводил первый матч на новом стадионе?
- Это сложно объяснить. Много факторов сказывается на нашей игре. Возможно, я не играл на все сто процентов. Возможно, сказались полные трибуны.
Тренер хорошо подготовил команду, провел установку. Он с самого начала говорил, что это будет сложная игра для нас. Нам следовало быть более сконцентрированными. Во втором тайме у нас лучше получались атаки, мы могли забить.
Мы знаем, что «Ницца» играла в гостях и победила. У нас есть риск опуститься ниже в таблице, но есть и задел в шесть очков, сделанный в первых играх.
- Что Игорь Шалимов сказал в перерыве матча?
- Тренер сказал, что мы играем хорошо, атакуем. Но он сказал, что мы можем добавить.
Матч
Краснодар - Шальке 04 - 0:1 (0:1)
Голы
Коноплянка 10 (0:1).
Состав
Краснодар: Крицюк, Гранквист, Енджейчик, Мартынович, Подберёзкин (Лаборде, 67), Эбуэ Куасси (Газинский, 55), Жоаозиньо, Ахмедов (Мамаев, 74), Петров, Каборе, Ари
Шальке 04: Ферманн, Кайсара, Хёведес, Налдо, Настасич, Аого, Баба, Коноплянка (Шёпф, 67), Стамбули, Майер (Хунтелар, 77), Ди Санто (Керер, 90)
Предупреждения:
Газинский, 90 - Налдо, 70; Ди Санто, 85
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
20 октября 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция