Ари: В первом тайме мы много нервничали

Нападающий «Краснодара» Ари после поражения от «Шальке» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (0:1) назвал основные причины проигрыша.

- Команда выглядела уставшей.

- В первом тайме мы много нервничали. Мы ожидали, что это будет тяжелая игра. «Шальке» - хорошая команда, которая показывает высокий уровень. Во втором тайме мы заиграли лучше, стали создавать моменты, но не смогли добиться победы.

- Почему нервничали?

- Я не знаю, почему. Мы проснулись, когда получили первый пропущенный гол.

- Может, это было связано с тем, что сегодня клуб проводил первый матч на новом стадионе?

- Это сложно объяснить. Много факторов сказывается на нашей игре. Возможно, я не играл на все сто процентов. Возможно, сказались полные трибуны.

Тренер хорошо подготовил команду, провел установку. Он с самого начала говорил, что это будет сложная игра для нас. Нам следовало быть более сконцентрированными. Во втором тайме у нас лучше получались атаки, мы могли забить.



Мы знаем, что «Ницца» играла в гостях и победила. У нас есть риск опуститься ниже в таблице, но есть и задел в шесть очков, сделанный в первых играх.

- Что Игорь Шалимов сказал в перерыве матча?

- Тренер сказал, что мы играем хорошо, атакуем. Но он сказал, что мы можем добавить.