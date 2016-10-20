Евгений Коноплянка: Сердце после гола показал семье
Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка после победы над «Краснодаром» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы рассказал о впечатлениях от встречи.
- Я счастлив, что команда победила. Я забил, но это неважно. Главное – результат.
Это прямой конкурент в группе. Мы знали, что если победим, то это облегчим нам задачу по выходу из квартета.
- Вы особенно счастливы из-за своего гола?
- Я говорю, что главное – три завоеванных очка. Это был важный гол для выхода из группы. Надеюсь, в следующих матчах мы продолжим в том же духе.
- После гола вы изобразили руками сердце.
- Это было посвящено моей семье: жене и ребенку.
- Это ваш первый гол за «Шальке». Это добавляем вам уверенности перед воскресной игрой в бундеслиге?
- Думаю, это добавит уверенности всей команде. Победа в таком матче всегда важна.
- Что из сегодняшней игры вы перенесете на воскресный матч с «Майнцем?»
- Я в душе не успел сделать анализ игры, и того, как мы будем играть с «Майнцем». Сегодня мы хорошо настроились и победили.
- Что было ключевым моментом матча?
- Мой гол повлиял на исход поединка. Он был ранним и придал нам уверенности. «Краснодар» - хороший клуб. Они могли забить, но не повезло. Я рад, что мы набрали три очка. Думаю, «быки» с такой игрой выйдут из группы со второго места. Мы – с первого.
- Ваши впечатления от стадиона?
- Классный стадион. Не могу показать, что меня поразила атмосфера матча. И здесь еще прижилось поле. После получаса оно «поехала». Но сама структура здания понравилась.
- Вы вошли в историю «Краснодара», забив первый гол на новом стадионе.
- У вас самих улыбка на лице. Какие ощущения у меня могут тогда быть? (смеется). Хорошо, что не было сегодня Смолова и Мамаева. Против них нам было бы труднее.
Матч
Краснодар - Шальке 04 - 0:1 (0:1)
Голы
Коноплянка 10 (0:1).
Состав
Краснодар: Крицюк, Гранквист, Енджейчик, Мартынович, Подберёзкин (Лаборде, 67), Эбуэ Куасси (Газинский, 55), Жоаозиньо, Ахмедов (Мамаев, 74), Петров, Каборе, Ари
Шальке 04: Ферманн, Кайсара, Хёведес, Налдо, Настасич, Аого, Баба, Коноплянка (Шёпф, 67), Стамбули, Майер (Хунтелар, 77), Ди Санто (Керер, 90)
Предупреждения:
Газинский, 90 - Налдо, 70; Ди Санто, 85
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
20 октября 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция