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Игорь Шалимов: Новый стадион – вот это космос, а не игра «Шальке»

Александр Семкив
Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал поражение своих подопечных от «Шальке» (0:1) в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы.

«Тяжелейшая игра, как мы и ожидали. Это нас не радует, конечно, но будем работать. Сегодня нас не то чтобы помяли, мы просто теряли мяч. В целом могу сказать, что мы провели неплохой второй тайм, старались играть низом, через фланги, обострять середину. Кроме того, мы не давали сопернику создавать моменты, почти не оставляли свободных зон. Складывалось так, что иногда играли низко, но не сказал бы, что это плохо, потому что раскачивать плотную оборону соперника было не так уж и просто.

Можно ли назвать космосом сегодняшнюю игру «Шальке»? Космос — это новый стадион. А «Шальке» — нет», - приводит слова Шалимова «Чемпионат.com».

Единственный гол в матче на 10-й минуте забил украинский полузащитник гостей Евгений Коноплянка.

После этого матча краснодарцы с шестью очками расположились на второй строчке группы I, а немецкий клуб занимает первое место, имея в активе девять очков.

В следующем туре европейского турнира подопечные Игоря Шалимова отправятся в Гельзенкирхен, где 3 ноября вновь сыграют с «Шальке».

Матч

Краснодар - Шальке 04 - 0:1 (0:1)

Голы

Коноплянка 10 (0:1).

Состав

Краснодар: Крицюк, Гранквист, Енджейчик, Мартынович, Подберёзкин (Лаборде, 67), Эбуэ Куасси (Газинский, 55), Жоаозиньо, Ахмедов (Мамаев, 74), Петров, Каборе, Ари

Шальке 04: Ферманн, Кайсара, Хёведес, Налдо, Настасич, Аого, Баба, Коноплянка (Шёпф, 67), Стамбули, Майер (Хунтелар, 77), Ди Санто (Керер, 90)

Предупреждения:

Газинский, 90 - Налдо, 70; Ди Санто, 85

Судья:

Марк Клаттенбург (Англия)

Место и дата

20 октября 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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