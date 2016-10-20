Юрий Газинский: Эмоции переполняли парней
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский после поражения от «Шальке» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (0:1) сказал, что на результат повлияло волнение.
- У нас не получилось забить. Соперник был хорош. Первые пятнадцать минут у нас вообще не шла игра. После выровняли игру, имели хорошие моменты. Лаборде мог отличиться. Но, как мы знаем: кто не забивает, тот проигрывает.
- Со скамейки как виделось: чего не хватало команде?
- Парней переполняли эмоции, они хотели показать качественный футбол. Но «Шальке» - это хорошая команда. Поэтому парней эмоции переполняли. Это сказалось.
- Физически команда готова нормально?
- Да, с этим все хорошо. Не получилось у нас из-за того, что много волновались.
- Это была первая игра на новом стадионе.
- «Шальке» тоже проводил первую игру на этом стадионе. Команды были в равных условиях. Но мы пропустили необязательный гол, это сказалось.
- Соперник удивил вас?
- Нет, это серьезная команда. Неважно, на каком месте они идут в бундеслиге. Они все также хороши. Сегодня мы в этом убедились. Хотя и раньше разбирали их на теории.
Матч
Краснодар - Шальке 04 - 0:1 (0:1)
Голы
Коноплянка 10 (0:1).
Состав
Краснодар: Крицюк, Гранквист, Енджейчик, Мартынович, Подберёзкин (Лаборде, 67), Эбуэ Куасси (Газинский, 55), Жоаозиньо, Ахмедов (Мамаев, 74), Петров, Каборе, Ари
Шальке 04: Ферманн, Кайсара, Хёведес, Налдо, Настасич, Аого, Баба, Коноплянка (Шёпф, 67), Стамбули, Майер (Хунтелар, 77), Ди Санто (Керер, 90)
Предупреждения:
Газинский, 90 - Налдо, 70; Ди Санто, 85
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
20 октября 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция