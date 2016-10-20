Юрий Газинский: Эмоции переполняли парней

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский после поражения от «Шальке» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (0:1) сказал, что на результат повлияло волнение.

- У нас не получилось забить. Соперник был хорош. Первые пятнадцать минут у нас вообще не шла игра. После выровняли игру, имели хорошие моменты. Лаборде мог отличиться. Но, как мы знаем: кто не забивает, тот проигрывает.

- Со скамейки как виделось: чего не хватало команде?

- Парней переполняли эмоции, они хотели показать качественный футбол. Но «Шальке» - это хорошая команда. Поэтому парней эмоции переполняли. Это сказалось.

- Физически команда готова нормально?

- Да, с этим все хорошо. Не получилось у нас из-за того, что много волновались.

- Это была первая игра на новом стадионе.

- «Шальке» тоже проводил первую игру на этом стадионе. Команды были в равных условиях. Но мы пропустили необязательный гол, это сказалось.

- Соперник удивил вас?

- Нет, это серьезная команда. Неважно, на каком месте они идут в бундеслиге. Они все также хороши. Сегодня мы в этом убедились. Хотя и раньше разбирали их на теории.