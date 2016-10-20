«Заря» на выезде проиграла «Фейеноорду»
Голландский «Фейеноорд» обыграл украинскую «Зарю» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
Единственный гол на 55-й минуте матча забил датский нападающий Николай Йоргенсен.
В другом матче группы А «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:1 победил «Фенербахче».
После трех туров «МЮ» лидирует в группе с шестью очками, вторым идет «Фейеноорд» (6 очков), «Фенербахче» – третий (4 очка), у «Зари» – одно очко.
3 ноября «Заря» примет «Фейеноорд», а «МЮ» сыграет на выезде с «Фенербахче».
Лига Европы
Группа А
3-й тур
Матч
Голы
Йоргенсен 55 (1:0).
Состав
Фейеноорд: Джонс, Боттегин, Конголо, ван дер Хейден, Тапиа, де Вильенья, Эль Ахмади, Карсдорп, Торнстра, Гюлден, Йоргенсен (Крамер, 80)
Заря: Шевченко, Гордиенко (Харатин, 65), Сиваков, Рафаэль, Соболь, Каменюка, Караваев, Гречишкин, Петряк (Паулиньо, 58), Липартия, Кулач (Любенович, 46)
Предупреждения:
нет - Липартия, 72; Каменюка, 83
Судья:
Андрис Трейманис (Латвия)
Место и дата
20 октября 22:05, Де Куйп, Текстовая трансляция