Голы Мака и Жулиано принесли «Зениту» волевую победу над «Дандолком» в Лиге Европы
В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы петербургский «Зенит» в Дублине обыграл «Дандолк» со счетом 2:1.
Все голы были забиты во втором тайме. На 52-й минуте ирландцев вывел вперед полузащитник Робби Бенсон. Позже Роберт Мак и Жулиано в течение шести минут забили два гола и вывели «Зенит» вперед. На 90-й минуте Лука Джорджевич заработал пенальти, однако вратарь Габриэль Сава поймал мяч после удара Жозе Маурисио.
После трех туров сине-бело-голубые лидируют в группе D, имея в активе девять очков. «Дандолк», набравший четыре очка, остался на второй позиции.
Напомним, команды встретятся друг с другом в следующем туре группового этапа Лиги Европы. Матч состоится в Санкт-Петербурге 3 ноября и начнется в 21:00.
24 октября «Зенит» в рамках 11-го тура премьер-лиги примет на «Петровском» «Оренбург».
Матч
Голы
Бенсон 52 (1:0). Мак 71 (1:1). Жулиано 77 (1:2).
Состав
Дандолк: Сава, Гатленд, Мэсси, Гэннон, Бойл, Шилдс (Шилз, 86), Финн, Бенсон (Маунтни, 79), Хорган, Макмиллан (Килдафф, 72), Макэлени
Зенит: Лодыгин, Ломбертс, Кришито, Нету, Анюков, Мак (Джорджевич, 78), Витсель, Жулиано, Хави Гарсия (Маурисио, 71), Шатов (Кокорин, 61), Дзюба
Предупреждения:
Гатленд, 90 - Шатов, 29; Хави Гарсия, 37; Нету, 60; Анюков, 61; Кришито, 67
Судья:
Мирослав Зелинка (Чехия)
Место и дата
20 октября 22:05, Ориэль Парк, Текстовая трансляция