Голы Мака и Жулиано принесли «Зениту» волевую победу над «Дандолком» в Лиге Европы

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы петербургский «Зенит» в Дублине обыграл «Дандолк» со счетом 2:1.

Все голы были забиты во втором тайме. На 52-й минуте ирландцев вывел вперед полузащитник Робби Бенсон. Позже Роберт Мак и Жулиано в течение шести минут забили два гола и вывели «Зенит» вперед. На 90-й минуте Лука Джорджевич заработал пенальти, однако вратарь Габриэль Сава поймал мяч после удара Жозе Маурисио.

После трех туров сине-бело-голубые лидируют в группе D, имея в активе девять очков. «Дандолк», набравший четыре очка, остался на второй позиции.

Напомним, команды встретятся друг с другом в следующем туре группового этапа Лиги Европы. Матч состоится в Санкт-Петербурге 3 ноября и начнется в 21:00.

24 октября «Зенит» в рамках 11-го тура премьер-лиги примет на «Петровском» «Оренбург».