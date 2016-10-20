«Маккаби» вырвал победу у голландского АЗ

В матче третьего тура группового раунда Лиги Европы голландский АЗ дома уступил «Маккаби» со счетом 1:2.

Счет в матче на 24-й минуте открыл полузащитник гостей Эзикель Скарионе. На 72-й минуте израильский клуб силами Роберта Мюрена отыгрались. Полузащитник «Маккаби» Эял Голасо установил окончательный счет в матче, забив за восемь минут до конца встречи.

После этого матча команда из Тель-Авива расположилась на третьей строчке группы D, имея в активе три очка, а голландская команда занимает четвертое место с одним очком.

Параллельный матч группы закончился победой «Зенита» над «Дандолком» со счетом 2:1.

В следующем матче «АЗ» отправится в Израиль, где 3 ноября вновь сыграет с «Маккаби».

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