«Маккаби» вырвал победу у голландского АЗ
В матче третьего тура группового раунда Лиги Европы голландский АЗ дома уступил «Маккаби» со счетом 1:2.
Счет в матче на 24-й минуте открыл полузащитник гостей Эзикель Скарионе. На 72-й минуте израильский клуб силами Роберта Мюрена отыгрались. Полузащитник «Маккаби» Эял Голасо установил окончательный счет в матче, забив за восемь минут до конца встречи.
После этого матча команда из Тель-Авива расположилась на третьей строчке группы D, имея в активе три очка, а голландская команда занимает четвертое место с одним очком.
Параллельный матч группы закончился победой «Зенита» над «Дандолком» со счетом 2:1.
В следующем матче «АЗ» отправится в Израиль, где 3 ноября вновь сыграет с «Маккаби».
Лига Европы
Группа D
3-й тур
Матч
Алкмар - Маккаби Т-А - 1:2 (0:1)
Голы
Скарионе 24 (0:1). Мюрен 72 (1:1). Голаса 82 (1:2).
Состав
Алкмар: Роше, Хапс, Риенстра (Тил, 57), Люккассен (Вегорст, 84), Йоханссон, ван Эйден, Вуйтенс, Бель Хассани, ван Оверем (Гарсия, 61), Мюрен, Фрайдей
Маккаби Т-А: Райкович, Бен Хаим I, Тиби, Даса, Бен Харуш, Скарионе (Филипенко, 84), Голаса, Медуньянин, Альберман (Игебор, 79), Кьяртанссон, Бен Хаим II (Мича, 69)
Предупреждения:
нет - Бен Харуш, 35; Медуньянин, 67
Судья:
Иштван Ковач (Румыния)
Место и дата
20 октября 22:05, АФАС, Онлайн-трансляция