«Олимпиакос» уверенно обыграл «Астану»
Греческий «Олимпиакос» разгромил казахстанскую «Астану» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:1.
У греков забитыми мячами отличились Диогу Фигейраш, Тарик Эльюнусси, дубль на счету Себы. У проигравших единственный гол на счету Жуниора Кабананги.
В другом матче группы B «Янг Бойз» победил кипрский АПОЭЛ со счетом 3:1.
После трех туров «Олимпиакос» лидирует в группе с шестью очками, вторым идет АПОЭЛ (6 очков), «Янг Бойз» – третий (4 очка), у «Астаны» – одно очко.
3 ноября «Астана» примет «Олимпиакос», а «Янг Бойз» сыграет на выезде с АПОЭЛ.
Лига Европы
Группа B
3-й тур
Матч
Олимпиакос - Астана - 4:1 (3:0)
Голы
Фигуэйраш 25 (1:0). Эльюнусси 33 (2:0). Себа 34 (3:0). Кабананга 54 (3:1). Себа 65 (4:1).
Состав
Олимпиакос: Леали, Рецос, Ботия, да Кошта, Фигуэйраш, Фортунис (Бухалакис, 79), Мартинш, Миливойевич (Камбьяссо, 73), Кардосо, Эльюнусси (Мантатис, 69), Себа
Астана: Эрич, Логвиненко, Шомко, Бейсебеков, Малый, Аничич, Каньяс, Тагыберген (Мужиков, 63), Твумаси, Кабананга (Деспотович, 72), Нусербаев (Шитов, 59)
Предупреждения:
Ботия, 27; Миливойевич, 71 - Каньяс, 44; Тагыберген, 48; Кабананга, 60; Шитов, 77; Мужиков, 80; Твумаси, 84
Удаления:
нет - Каньяс, 58
Судья:
Тобиас Штилер (Германия)
Место и дата
20 октября 22:05, Георгиос Караискакис, Онлайн-трансляция