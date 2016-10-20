«Олимпиакос» уверенно обыграл «Астану»

Аксель Витсель: Гол «Дандолку» встряхнул нас, и мы сделали то, что должны были

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился впечатлениями от победы над «Дандолком» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы (2:1).