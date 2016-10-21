Дубль Погба помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Фенербахче»
В матче третьего тура группового раунда Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» разгромил турецкий «Фенербахче» со счетом 4:1.
В составе победителей дублем отметился Поль Погба и по разу отличились Антони Марсьяль и Джесси Лингард. У турецкой команды отличился экс-нападающий «красных дьяволов» Робин ван Перси.
После этого матча подопечные Жозе Моуринью расположились на первом месте группы А, имея в активе шесть очков, а «Фенербахче» с четырьмя очками занимает третье место.
В следующем туре европейского турнира «Юнайтед» отправится в Стамбул, где 3 ноября вновь сыграет с «Фенербахче».
Параллельный матч группы завершился победой «Фейноорда» над «Зарей» со счетом 1:0.
Лига Европы
Группа А
3-й тур
Матч
Манчестер Юнайтед - Фенербахче - 4:1 (3:0)
Голы
Погба 31 (1:0 - пен.). Марсьяль 34 (2:0 - пен.). Погба 45 (3:0). Лингард 48 (4:0). ван Перси 83 (4:1).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Байи, Шоу, Смоллинг (Рохо, 46), Лингард (Депай, 66), Погба (Фосу-Менса, 75), Мата, Кэррик, Марсьяль, Руни
Фенербахче: Демирель, Озбайракли, Нойштедтер, Кьяер (Эменике, 46), Калдырым, Шкртел, Топал, Шен (Кейбаши, 70), Потук, Соуза, ван Перси
Предупреждения:
нет - Кьяер, 31
Судья:
Бенуа Бастин (Франция)
Место и дата
20 октября 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция