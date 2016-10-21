Дубль Погба помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Фенербахче»

Поль Погба Источник: Reuters

В матче третьего тура группового раунда Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» разгромил турецкий «Фенербахче» со счетом 4:1.

В составе победителей дублем отметился Поль Погба и по разу отличились Антони Марсьяль и Джесси Лингард. У турецкой команды отличился экс-нападающий «красных дьяволов» Робин ван Перси.

После этого матча подопечные Жозе Моуринью расположились на первом месте группы А, имея в активе шесть очков, а «Фенербахче» с четырьмя очками занимает третье место.

В следующем туре европейского турнира «Юнайтед» отправится в Стамбул, где 3 ноября вновь сыграет с «Фенербахче».

Параллельный матч группы завершился победой «Фейноорда» над «Зарей» со счетом 1:0.

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