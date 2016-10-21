Мирча Луческу: У «Зенита» много травмированных, перед каждой игрой придется думать над составом

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги матча против «Дандолка» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы (2:1).

- Мы довольны победой сегодня, она очень важная. К сожалению, у нас очень много травмированных игроков, и мне постоянно, перед каждой игрой придется думать над составом для того, чтобы кого-то заменить или провести ротацию, - сказал Луческу в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» обыграл «Дандолк» в Дублине со счетом 2:1. Голы у сине-бело-голубых забили Роберт Мак и Жулиано. В составе ирландцев отличился Робби Бенсон.

Подопечные Мирчи Луческу набрали девять очков и остались лидерами группы D. «Дандолк» идет на второй позиции, имея в активе четыре очка.

Команды встретятся друг с другом в следующем туре Лиги Европы. Матч состоится в Санкт-Петербурге 3 ноября и начнется в 21:00. 24 октября «Зенит» в рамках 11-го тура чемпионата России примет на «Петровском» «Оренбург».