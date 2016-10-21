Мирча Луческу: У «Зенита» много травмированных, перед каждой игрой придется думать над составом
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги матча против «Дандолка» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы (2:1).
- Мы довольны победой сегодня, она очень важная. К сожалению, у нас очень много травмированных игроков, и мне постоянно, перед каждой игрой придется думать над составом для того, чтобы кого-то заменить или провести ротацию, - сказал Луческу в эфире «Матч ТВ».
Напомним, «Зенит» обыграл «Дандолк» в Дублине со счетом 2:1. Голы у сине-бело-голубых забили Роберт Мак и Жулиано. В составе ирландцев отличился Робби Бенсон.
Подопечные Мирчи Луческу набрали девять очков и остались лидерами группы D. «Дандолк» идет на второй позиции, имея в активе четыре очка.
Команды встретятся друг с другом в следующем туре Лиги Европы. Матч состоится в Санкт-Петербурге 3 ноября и начнется в 21:00. 24 октября «Зенит» в рамках 11-го тура чемпионата России примет на «Петровском» «Оренбург».
Матч
Голы
Бенсон 52 (1:0). Мак 71 (1:1). Жулиано 77 (1:2).
Состав
Дандолк: Сава, Гатленд, Мэсси, Гэннон, Бойл, Шилдс (Шилз, 86), Финн, Бенсон (Маунтни, 79), Хорган, Макмиллан (Килдафф, 72), Макэлени
Зенит: Лодыгин, Ломбертс, Кришито, Нету, Анюков, Мак (Джорджевич, 78), Витсель, Жулиано, Хави Гарсия (Маурисио, 71), Шатов (Кокорин, 61), Дзюба
Предупреждения:
Гатленд, 90 - Шатов, 29; Хави Гарсия, 37; Нету, 60; Анюков, 61; Кришито, 67
Судья:
Мирослав Зелинка (Чехия)
Место и дата
20 октября 22:05, Ориэль Парк, Текстовая трансляция