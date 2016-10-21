Бублик обыграл Баутисту-Агута и вышел в четвертьфинал Кубка Кремля
Российский теннисист Александр Бублик пробился в четвертьфинал Кубка Кремля-2016.
В матче второго круга 19-летний Бублик, занимающий 328-ю строчку в рейтинге ATP, нанес поражение испанцу Роберто Баутисте-Агуту. Матч продолжался 1 час и 16 минут.
Отметим, что на прошлой неделе Роберто Баутиста-Агут сенсационно дошел до финала на турнире серии «Мастерс» в Шанхае, где ему удалось обыграть первую ракетку мира Новака Джоковича.
В четвертьфинале Кубка Кремля Александр Бублик, пробившийся в основную сетку турнира через квалификацию, сыграет с другим испанским теннисистом, Пабло Карреньо-Бустой.
Турнир АTР
Кубок Кремля, Москва
Покрытие - хард
Призовой фонд - 771 525 долларов США
Одиночный разряд
Второй круг
Матч
Баутиста-Агут Р. (Испания) - Бублик А. (Россия) - 2:6, 5:7
Место и дата
20 октября 21:00, , Онлайн-трансляция