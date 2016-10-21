Бублик обыграл Баутисту-Агута и вышел в четвертьфинал Кубка Кремля

Российский теннисист Александр Бублик пробился в четвертьфинал Кубка Кремля-2016.

В матче второго круга 19-летний Бублик, занимающий 328-ю строчку в рейтинге ATP, нанес поражение испанцу Роберто Баутисте-Агуту. Матч продолжался 1 час и 16 минут.



Отметим, что на прошлой неделе Роберто Баутиста-Агут сенсационно дошел до финала на турнире серии «Мастерс» в Шанхае, где ему удалось обыграть первую ракетку мира Новака Джоковича.

В четвертьфинале Кубка Кремля Александр Бублик, пробившийся в основную сетку турнира через квалификацию, сыграет с другим испанским теннисистом, Пабло Карреньо-Бустой.

Турнир АTР

Кубок Кремля, Москва

Покрытие - хард

Призовой фонд - 771 525 долларов США

Одиночный разряд

Второй круг