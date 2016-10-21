Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Амур- : -Металлург
Хоккей  Йокерит- : -Спартак
Футбол  Гамбург- : -Айнтрахт
Футбол  Крылья Советов- : -Арсенал Тула
Баскетбол  ЦСКА- : -Панатинаикос
Футбол  Монако- : -Монпелье
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бублик обыграл Баутисту-Агута и вышел в четвертьфинал Кубка Кремля

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Российский теннисист Александр Бублик пробился в четвертьфинал Кубка Кремля-2016.

В матче второго круга 19-летний Бублик, занимающий 328-ю строчку в рейтинге ATP, нанес поражение испанцу Роберто Баутисте-Агуту. Матч продолжался 1 час и 16 минут.

Отметим, что на прошлой неделе Роберто Баутиста-Агут сенсационно дошел до финала на турнире серии «Мастерс» в Шанхае, где ему удалось обыграть первую ракетку мира Новака Джоковича.

В четвертьфинале Кубка Кремля Александр Бублик, пробившийся в основную сетку турнира через квалификацию, сыграет с другим испанским теннисистом, Пабло Карреньо-Бустой.

Турнир АTР
Кубок Кремля, Москва
Покрытие - хард
Призовой фонд - 771 525 долларов США
Одиночный разряд
Второй круг

Матч

Баутиста-Агут Р. (Испания) - Бублик А. (Россия) - 2:6, 5:7

Место и дата

20 октября 21:00, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кузнецова в двух шагах от СингапураКузнецова в двух шагах от СингапураСветлана Кузнецова вышла в полуфинал Кубка Кремля. Еще две победы — и россиянка завоюет последнюю путевку на итоговый турнир года.Павлюченкова проиграла Гавриловой в четвертьфинале Кубка КремляРоссийская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла австралийке Дарье Гавриловой в четвертьфинале Кубка Кремля.Рафаль Надаль объявил о досрочном завершении сезона из-за травмыРафаль Надаль объявил о досрочном завершении сезона из-за травмыИспанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении сезона и отказе от выступления на Итоговом чемпионате ATP.Касаткина проиграла Гергес в четвертьфинале Кубка КремляРоссийская теннисистка Дарья Касаткина проиграла немке Юлие Гергес в четвертьфинале Кубка Кремля.Кузнецов проиграл Беллуччи в 1/8 финала Кубка КремляРоссийский теннисист Андрей Кузнецов проиграл бразильцу Томасу Беллучи в 1/8 финала Кубка Кремля.Кузнецова вышла в полуфинал Кубка Кремля и повысила свои шансы попасть на итоговый турнир WTAРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова победой в четвертьфинале Кубка Кремля повысила свои шансы на попадание в итоговый турнир WTA.Медведев вышел в четвертьфинал Кубка Кремля, обыграв ТроицкиРоссийский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Кубка Кремя, взяв верх над сербом Виктором Троицки.Свитолина вышла в полуфинал Кубка Кремля, победив КонюхУкраинская теннисистка Элина Свитолина взяла верх над хорваткой Аной Конюх в четвертьфинале Кубка Кремля.Дарья Касаткина: В паре сыграла очень плохоДарья Касаткина прокомментировала свою победу в парном разряде вместе с Дарьей Гавриловой во втором круге «Кубка Кремля».Дарья Касаткина: Тренер меня похвалил после матчаПрошлогодняя полуфиналистка «Кубка Кремля» Дарья Касаткина прокомментировала свою победу над Екатериной Макаровой во втором круге московского турнира.Елена Веснина: Зачем менять правила в теннисе? В футболе же их не меняют!Елена Веснина: Зачем менять правила в теннисе? В футболе же их не меняют!Олимпийская чемпионка – о неудаче на домашнем турнире, планах на будущее и своем отношении к возможным переменах.Бублик и новый Сафин. Чем запомнился третий день московского турнира?Бублик и новый Сафин. Чем запомнился третий день московского турнира?Победа Кузнецовых, успешный дебют Александра Бублика и обидное поражение Карена Хачанова. Чем запомнился третий день московского турнира?Светлана Кузнецова: Сегоня проснулась в пять утраСветлана Кузнецова: Сегоня проснулась в пять утраЧемпионка Кубка Кремля – о выходе в четвертьфинал турнира, особенностях кортов в «Олимпийском».Касаткина обыграла Макарову и вышла в четвертьфинал Кубка КремляРоссийская теннисистка Дарья Касаткина обыграла соотечественницу Екатерину Макарову и вышла в четвертьфинал Кубка КремляАлександр Бублик: Теперь смогу выступить на Australian OpenРоссиянин Александр Бублик, одержавший первую в карьере победу на турнире ATP, прокомментировал свой успех в матче первого круга Кубка Кремля с соотечественником Константином Кравчуком (1:6, 6:3, 6:3).Светлана Кузнецова: Очень не хотела играть вечеромДействующая чемпионка Кубка Кремля Светлана Кузнецова рассказала, как проходит акклиматизацию после возвращения в Москву из турне по азиатским турнирам.Светлана Кузнецова: Больше боролась с собой, чем с соперницейСветлана Кузнецова прокомментировала свою победу над француженкой Ализе Корне во втором круге Кубка Кремля (6:4, 7:5).«Кубок Кремля». Мужчины. Бублик победил Кравчука, Кузнецов – Пеллья и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 1/16 финала и 1/8 финала «Кубка Кремля» в мужском одиночном разряде.«Кубок Кремля». Женщины. 1/8 финала. Кузнецова обыграла Корне, Павлюченкова – Янкович и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 1/8 финала «Кубка Кремля» в женском одиночном разряде.Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал Кубка КремляРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова пробилась в 1/4 финала Кубка Кремля-2016.
Роберто Баутиста-Агут
Роберто Баутиста-Агутвсе новости
Александр Бублик
Александр Бубликвсе новости
ATP Tour
ATP Tour
VTB Kremlin Cup
VTB Kremlin Cupтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение