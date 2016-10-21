Мирча Луческу: Точно знал, что с «Дандолком» нас ждет тяжелая игра, но не уверен насчет игроков

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу оценил игру своих подопечных в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка» (2:1).

- «Зенит» провел замечательную концовку. Что мешало играть так весь матч?

- Мы знали, что нас ждет тяжелая игра, по крайней мере я знал это точно. Но не уверен насчет игроков, поскольку все они расслабленно провели первый тайм, медленно и в статичном положении. Имели полное преимущество во владении игрой, но не создали много моментов, чтобы забить. Соперник оборонялся хорошо и организованно. Закрыли нам все зоны, было сложно проникнуть за спину соперникам и угрожать воротам. «Дандолк» ждал наших ошибок, чтобы провести контратаки. Они практически повторили игру с «Маккаби», дали возможность полностью контролировать игру, ждали наших ошибок, чтобы попытаться забить.

Мне понравилась реакция игроков после пропущенного мяча. Мы активизировались, забили, и после хорошей комбинации могли сделать это еще раз. «Дандолк» хочу отметить их агрессивностью, мощью, неуступчивостью, к тому же в какой-то мере поле было не очень хорошего качества. Хочу отметить, что ирландцы не проигрывали в Европе, поэтому мы рады, что сумели победить.

- До этого вы говорили, что «Дандолк» не играет в типично британской манере. Подтвердилось ли это?

- Видно, что они играли на результат - знали, что делать в атаке и обороне, поэтому я отмечаю эту команду. Они не играли длинными передачами, как кто-то предполагал, а играли короткими и использовали множество комбинаций. Все действия они совершали на большой скорости, которая, возможно, не соответствовала быстроте принятия решений.

- Какой приоритет у вас между Лигой Европы и чемпионатом России?

- Приоритет - побеждать в каждом следующем матче, - приводит слова Луческу официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» обыграл «Дандолк» в Дублине со счетом 2:1. Голы у сине-бело-голубых забили Роберт Мак и Жулиано. В составе ирландцев отличился Робби Бенсон. На 90-й минуте в ворота «Дандолка» был назначен пенальти, но удар Жозе Маурисио отбил вратарь.

Подопечные Мирчи Луческу набрали девять очков и остались лидерами группы D. «Дандолк» идет на второй позиции, имея в активе четыре очка.

Команды встретятся друг с другом в следующем туре Лиги Европы. Матч состоится в Санкт-Петербурге 3 ноября и начнется в 21:00. 24 октября «Зенит» в рамках 11-го тура чемпионата России примет на «Петровском» «Оренбург».