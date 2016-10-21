РФПЛ. 11-й тур. «Крылья Советов» сыграют с «Арсеналом», «Урал» - «Спартак» и другие матчи
Все матчи 11-го тура чемпионата России по футболу на Sovsport.ru.
РФПЛ. 11-й тур
Матч
Место и дата
21 октября 18:00, Металлург, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
22 октября 12:00, Труд, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
22 октября 14:30, Нефтяник, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
23 октября 19:00, Кубань, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
22 октября 19:30, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
23 октября 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
22 октября 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция
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