Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Амур- : -Металлург
Хоккей  Йокерит- : -Спартак
Футбол  Гамбург- : -Айнтрахт
Футбол  Крылья Советов- : -Арсенал Тула
Баскетбол  ЦСКА- : -Панатинаикос
Футбол  Монако- : -Монпелье
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

РФПЛ. 11-й тур. «Крылья Советов» сыграют с «Арсеналом», «Урал» - «Спартак» и другие матчи

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Все матчи 11-го тура чемпионата России по футболу на Sovsport.ru.

РФПЛ. 11-й тур

Матч

Крылья Советов - Арсенал

Место и дата

21 октября 18:00, Металлург, Текстовая трансляция

Матч

Томь - Анжи

Место и дата

22 октября 12:00, Труд, Текстовая трансляция

Матч

Уфа - Ростов

Место и дата

22 октября 14:30, Нефтяник, Текстовая трансляция

Матч

Краснодар - Амкар

Место и дата

23 октября 19:00, Кубань, Текстовая трансляция

Матч

Терек - Рубин

Место и дата

22 октября 19:30, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

Матч

Локомотив - ЦСКА

Место и дата

23 октября 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция

Матч

Урал - Спартак

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

22 октября 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Крылья Советов» - «Арсенал». Текстовая трансляция начнется в 18:00Матч 11-го тура чемпионата России по футболу на Sovsport.ru.Дмитрий Баринов: Нам не стоит думать о плотном графике ЦСКАПолузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов считает, что участие ЦСКА в еврокубках не скажется на состоянии армейцев в предстоящем дерби.Александр Ширко: Не нравится, что в «Спартаке» после травмы Промеса не находится лидераБывший нападающий «Спартака» Александр Ширко рассказал, какие проблемы он видит в игре команды Массимо Карреры.Селихов может перейти в «Лацио»Вратарь «Амкара» Александр Селихов может продолжить карьеру в «Лацио», сообщает ITASportPress.Кто нанесет первое поражение «Зениту» в чемпионате России-2016/17? Опрос«Зенит» на данный момент единственный клуб российской премьер-лиги, не знающий горечи поражений в чемпионате страны.Пять причин, почему «Атлетико» и «Ростов» – разные галактикиПять причин, почему «Атлетико» и «Ростов» – разные галактики«Советский спорт» объясняет, в чем разница между этими командами.Школьники посетили тренировку «Рубина» перед матчем с «Тереком»Ученики 7Б школы номер 65 посетили тренировку футбольного клуба «Рубин» перед матчем с «Тереком».Александр Салугин: Есть желание поквитаться с «Краснодаром» за два поражения в прошлом сезонеНападающий «Амкара» Александр Салугин поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Краснодаром», который состоится в рамках 11-го тура чемпионата России.«Сухари» Акинфеева», «13 лет без побед «Спартака» и другие сериалы«Сухари» Акинфеева», «13 лет без побед «Спартака» и другие сериалы«Советский спорт» фиксирует бешеную популярность десятилетнего сериала Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов и рассказывает о других сериях.Игорь Лебеденко: Готовимся к матчу с «Рубином» по обычному графикуПолузащитник «Терека» Игорь Лебеденко поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Рубином», который состоится в рамках 11-го тура чемпионата России.ЦСКА обыграет «Локомотив», «Спартак» сыграет вничью с «Уралом»ЦСКА обыграет «Локомотив», «Спартак» сыграет вничью с «Уралом»Прогнозы «Советского спорта» на матчи 11-го тура чемпионата России по футболу.Диего Карлос: К ЧМ-2018 в России не будет проблем с расизмомПолузащитник «Уфы» Диего Карлос считает, что Россия справится с проблемой расизма к чемпионату мира 2018 года.Тошич останется в ЦСКА еще на два годаБобан Шимич, агент полузащитника Зорана Тошича, сообщил, что футболист продлил контракт с московским клубом.Промес и Зе Луиш продолжают тренироваться по индивидуальной программеФутболисты «Спартака» продолжают подготовку к матчу 11 тура РФПЛ с «Уралом».«Спартак» почтил память болельщиков, погибших в «Лужниках» в 1982 годуСегодняшняя тренировка футболистов московского «Спартака» началась с минуты молчания в память о болельщиках, погибших 20 октября 1982 года.Юрий Семин: Все про «петушок» спрашивают. Буду искать!Юрий Семин: Все про «петушок» спрашивают. Буду искать!Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин и полузащитник Александр Самедов – о дерби с ЦСКА, проблемах в атаке, «петушке» и пейнтболе.Валерий Газзаев: У нас практически готова программа Евразийской лигиБывший главный тренер ЦСКА и сборной России, а ныне заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Валерий Газзаев высказался об идее создания Евразийской лиги.Источник: У Гинера финансовые проблемы, убытки ЦСКА за год составляют 1 млрд рублейВладелец ЦСКА Евгений Гинер испытывает финансовые проблемы и ищет новых инвесторов, сообщила финансовая компания «Альпари».Юрий Семин: «Петушок»? Я его найти не могуГлавный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин - о ЦСКА, травмах в команде и знаменитом «петушке».«Зенит» предложил Витселю новый контракт с удвоенным окладомГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу предложил полузащитнику Акселю Витселю продлить контракт на улучшенных условиях.

Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение