День в истории. 22 октября Льву Яшину исполнилось бы 87 лет
22 октября 2016 года легендарному вратарю московского «Динамо» и сборной
СССР Льву Яшина исполнилось бы 83 года.
Лев Яшин родился 22 октября 1929 года в Москве. Выступал за «Динамо» (Москва) – 1949-1971, сборную СССР (1954-1967).
Пятикратный чемпион СССР (1954, 1955, 1957, 1959, 1963). Трехкратный
обладатель Кубка СССР (1953, 1967, 1970). Пятикратный серебряный призер
чемпионата СССР (1956, 1958, 1962, 1967, 1970). Бронзовый призер чемпионата
СССР (1960).
Олимпийский чемпион (1956).
Обладатель Кубка Европы (1960). Серебряный призер Кубка Европы (1964).
Бронзовый призер чемпионата мира (1966).
11 раз признавался лучшим вратарем СССР.
Обладатель Золотого мяча (1963).
Лучший вратарь XX века по версии Международной федерации футбольной истории
и статистики, версиям World Soccer, France Football и Placar.