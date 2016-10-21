Сегодня будет объявлен талисман чемпионата мира по футболу-2018 (фото)

Официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года будет объявлен сегодня вечером в ходе программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Участие в церемонии оглашения талисмана чемпионата мира 2018 года примут бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо, а также известный в прошлом хорватский футболист, ныне советник главы ФИФА Звонимир Бобан.



Талисман мировых первенств существует с 1966 года, когда турнир в Великобритании сопровождал львенок Вилли. После этого талисманы являются неизменными атрибутами главных футбольных форумов.

По итогам всероссийского конкурса-отбора определились три финалиста: Кот, Тигр и Волк.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Кроме Санкт-Петербурга матчи чемпионата примут Москва, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.