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Аксель Витсель: Гол «Дандолку» встряхнул нас, и мы сделали то, что должны были

Максим Шитиков
Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился впечатлениями от победы над «Дандолком» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы (2:1).

- Футбол - это история не про деньги. Неважно, в сколько раз больше наш бюджет: футболисты «Дандолка» играли с невероятной мотивацией, на трибунах была отличная атмосфера. Ясно, что они мечтали победить, и у нас возникли большие трудности. Они хорошо провели первый тайм, у нас было не так много моментов. Гол встряхнул нас, и в конце концов мы сделали то, что и должны были. Не замахиваемся сейчас на какой-то конкретный раунд Лиги Европы, двигаемся от игры к игре, - цитирует Витселя «Чемпионат.com».

Напомним, «Зенит» обыграл «Дандолк» в Дублине со счетом 2:1. Голы у сине-бело-голубых забили Роберт Мак и Жулиано. В составе ирландцев отличился Робби Бенсон. На 90-й минуте в ворота «Дандолка» был назначен пенальти, но удар Жозе Маурисио отбил вратарь.

Подопечные Мирчи Луческу набрали девять очков и остались лидерами группы D. «Дандолк» идет на второй позиции, имея в активе четыре очка.

Команды встретятся друг с другом в следующем туре Лиги Европы. Матч состоится в Санкт-Петербурге 3 ноября и начнется в 21:00. 24 октября «Зенит» в рамках 11-го тура чемпионата России примет на «Петровском» «Оренбург».

Матч

Дандолк - Зенит - 1:2 (0:0)

Голы

Бенсон 52 (1:0). Мак 71 (1:1). Жулиано 77 (1:2).

Состав

Дандолк: Сава, Гатленд, Мэсси, Гэннон, Бойл, Шилдс (Шилз, 86), Финн, Бенсон (Маунтни, 79), Хорган, Макмиллан (Килдафф, 72), Макэлени

Зенит: Лодыгин, Ломбертс, Кришито, Нету, Анюков, Мак (Джорджевич, 78), Витсель, Жулиано, Хави Гарсия (Маурисио, 71), Шатов (Кокорин, 61), Дзюба

Предупреждения:

Гатленд, 90 - Шатов, 29; Хави Гарсия, 37; Нету, 60; Анюков, 61; Кришито, 67

Судья:

Мирослав Зелинка (Чехия)

Место и дата

20 октября 22:05, Ориэль Парк, Текстовая трансляция

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