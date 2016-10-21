Бундеслига. 8-й тур. «Гамбург» сыграет с «Айнтрахтом», «Бавария» - «Боруссия» (Мг) и другие матчи
Все матчи 8-го тура чемпионата Германии на Sovsport.ru.
Чемпионат Германии. 8-й тур
Матч
Место и дата
21 октября 21:30, Имтех Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 октября 16:30, Ред Булл Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 октября 18:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 октября 19:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 октября 16:30, БайАрена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 октября 16:30, Бёлленфаллтор, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 октября 16:30, Ауди Шпортпарк, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 октября 16:30, Баденова-Штадион, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 октября 16:30, Олимпиаштадион, Онлайн-трансляция
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