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Бундеслига. 8-й тур. «Гамбург» сыграет с «Айнтрахтом», «Бавария» - «Боруссия» (Мг) и другие матчи

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Все матчи 8-го тура чемпионата Германии на Sovsport.ru.

Чемпионат Германии. 8-й тур

Матч

Гамбург - Айнтрахт

Место и дата

21 октября 21:30, Имтех Арена, Онлайн-трансляция

Матч

РБ Лейпциг - Вердер

Место и дата

23 октября 16:30, Ред Булл Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Шальке 04 - Майнц

Место и дата

23 октября 18:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Бавария - Боруссия М

Место и дата

22 октября 19:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Байер - Хоффенхайм

Место и дата

22 октября 16:30, БайАрена, Онлайн-трансляция

Матч

Дармштадт - Вольфсбург

Место и дата

22 октября 16:30, Бёлленфаллтор, Онлайн-трансляция

Матч

Ингольштадт - Боруссия

Место и дата

22 октября 16:30, Ауди Шпортпарк, Онлайн-трансляция

Матч

Фрайбург - Аугсбург

Место и дата

22 октября 16:30, Баденова-Штадион, Онлайн-трансляция

Матч

Герта - Кёльн

Место и дата

22 октября 16:30, Олимпиаштадион, Онлайн-трансляция

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