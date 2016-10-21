Бундеслига. 8-й тур. «Гамбург» сыграет с «Айнтрахтом», «Бавария» - «Боруссия» (Мг) и другие матчи

Коноплянка забил первый гол за «Шальке» (видео) Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка забил свой первый гол за немецкий клуб.

В основе «Шальке» на матч с «Краснодаром» нет ни одного игрока, забивавшего в бундеслиге В основном составе «Шальке», который вышел на встречу с «Краснодаром» в третьем туре Лиги Европы, нет ни одного игрока, забивавшего мячи в чемпионате Германии, где состоялось уже семь туров.