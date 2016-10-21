Доменико Кришито: Всегда непросто играть против команды, которая вся стоит в защите

Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился впечатлениями от победы над «Дандолком» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы (2:1).

- С трибун казалось, что очень тяжело шла игра в первом тайме. В чем причина? Неужели «Дандолк» чем-то удивил?

- Конечно, всегда непросто играть против команды, которая вся стоит в защите, но мы пытались найти моменты, несколько контратак пропустили, но в целом считаю, что матч сложился хорошо.

- Вы наверняка разбирали соперника и знали, что они сильны не только стандартными положениями, но и фланговыми атаками. Было ли это проблемой?

- Как я уже сказал, они хорошо отбивались и нам нужно было проходить по флангам и искать свободные зоны, чтобы реализовывать моменты.

- За счет чего прибавили во втором тайме?

- Было непросто играть после пропущенного мяча, но эти три очка очень важны для нас, поэтому мы старались их получить.

- В чем причина ошибки Лодыгина?

- Юра - очень хороший вратарь. Он очень расстроен, но такое случается в футболе.

- Какую самую главную ошибку допустил «Зенит»?

- Проблема была в скорости, которой нам не хватало в первом тайме, - приводит слова Кришито официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» обыграл «Дандолк» в Дублине со счетом 2:1. Голы у сине-бело-голубых забили Роберт Мак и Жулиано. В составе ирландцев отличился Робби Бенсон. На 90-й минуте в ворота «Дандолка» был назначен пенальти, но удар Жозе Маурисио отбил итальянский вратарь Габриэль Сава.

Подопечные Мирчи Луческу набрали девять очков и остались лидерами группы D. «Дандолк» идет на второй позиции, имея в активе четыре очка.

Команды встретятся друг с другом в следующем туре Лиги Европы. Матч состоится в Санкт-Петербурге 3 ноября и начнется в 21:00. 24 октября «Зенит» в рамках 11-го тура чемпионата России примет на «Петровском» «Оренбург».