Доменико Кришито: Всегда непросто играть против команды, которая вся стоит в защите
Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился впечатлениями от победы над «Дандолком» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы (2:1).
- С трибун казалось, что очень тяжело шла игра в первом тайме. В чем причина? Неужели «Дандолк» чем-то удивил?
- Конечно, всегда непросто играть против команды, которая вся стоит в защите, но мы пытались найти моменты, несколько контратак пропустили, но в целом считаю, что матч сложился хорошо.
- Вы наверняка разбирали соперника и знали, что они сильны не только стандартными положениями, но и фланговыми атаками. Было ли это проблемой?
- Как я уже сказал, они хорошо отбивались и нам нужно было проходить по флангам и искать свободные зоны, чтобы реализовывать моменты.
- За счет чего прибавили во втором тайме?
- Было непросто играть после пропущенного мяча, но эти три очка очень важны для нас, поэтому мы старались их получить.
- В чем причина ошибки Лодыгина?
- Юра - очень хороший вратарь. Он очень расстроен, но такое случается в футболе.
- Какую самую главную ошибку допустил «Зенит»?
- Проблема была в скорости, которой нам не хватало в первом тайме, - приводит слова Кришито официальный сайт «Зенита».
Напомним, «Зенит» обыграл «Дандолк» в Дублине со счетом 2:1. Голы у сине-бело-голубых забили Роберт Мак и Жулиано. В составе ирландцев отличился Робби Бенсон. На 90-й минуте в ворота «Дандолка» был назначен пенальти, но удар Жозе Маурисио отбил итальянский вратарь Габриэль Сава.
Подопечные Мирчи Луческу набрали девять очков и остались лидерами группы D. «Дандолк» идет на второй позиции, имея в активе четыре очка.
Команды встретятся друг с другом в следующем туре Лиги Европы. Матч состоится в Санкт-Петербурге 3 ноября и начнется в 21:00. 24 октября «Зенит» в рамках 11-го тура чемпионата России примет на «Петровском» «Оренбург».
Матч
Голы
Бенсон 52 (1:0). Мак 71 (1:1). Жулиано 77 (1:2).
Состав
Дандолк: Сава, Гатленд, Мэсси, Гэннон, Бойл, Шилдс (Шилз, 86), Финн, Бенсон (Маунтни, 79), Хорган, Макмиллан (Килдафф, 72), Макэлени
Зенит: Лодыгин, Ломбертс, Кришито, Нету, Анюков, Мак (Джорджевич, 78), Витсель, Жулиано, Хави Гарсия (Маурисио, 71), Шатов (Кокорин, 61), Дзюба
Предупреждения:
Гатленд, 90 - Шатов, 29; Хави Гарсия, 37; Нету, 60; Анюков, 61; Кришито, 67
Судья:
Мирослав Зелинка (Чехия)
Место и дата
20 октября 22:05, Ориэль Парк, Текстовая трансляция