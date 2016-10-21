Примера. 9-й тур. «Осасуна» - «Бетис», «Валенсия» - «Барселона» и другие матчи
Все матчи 9-го тура чемпионата Испании на Sovsport.ru.
Примера. 9-й тур
Матч
Место и дата
21 октября 21:45, Эль Садар, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 октября 21:45, Эстадио Нуэво Лос Карменес, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 октября 19:30, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 октября 21:45, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 октября 19:30, Аноэта, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 октября 17:15, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 октября 13:00, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 октября 14:00, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 октября 19:30, Мадригал, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 октября 17:15, Месталья, Онлайн-трансляция
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