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Примера. 9-й тур. «Осасуна» - «Бетис», «Валенсия» - «Барселона» и другие матчи

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Все матчи 9-го тура чемпионата Испании на Sovsport.ru.

Примера. 9-й тур

Матч

Осасуна - Бетис

Место и дата

21 октября 21:45, Эль Садар, Онлайн-трансляция

Матч

Гранада - Спортинг

Место и дата

22 октября 21:45, Эстадио Нуэво Лос Карменес, Онлайн-трансляция

Матч

Малага - Леганес

Место и дата

23 октября 19:30, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция

Матч

Реал - Атлетик

Место и дата

23 октября 21:45, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

Матч

Реал Сосьедад - Алавес

Место и дата

22 октября 19:30, Аноэта, Онлайн-трансляция

Матч

Севилья - Атлетико

Место и дата

23 октября 17:15, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция

Матч

Сельта - Депортиво

Место и дата

23 октября 13:00, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция

Матч

Эспаньол - Эйбар

Место и дата

22 октября 14:00, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция

Матч

Вильярреал - Лас-Пальмас

Место и дата

23 октября 19:30, Мадригал, Онлайн-трансляция

Матч

Валенсия - Барселона

Место и дата

22 октября 17:15, Месталья, Онлайн-трансляция


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