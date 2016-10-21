НХЛ. «Питтсбург» играет с «Сан-Хосе», «Флорида» - «Вашингтон» и другие матчи
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Матч
Бостон - Нью-Джерси - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)Перерыв
Место и дата
21 октября 02:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция
Матч
Филадельфия - Анахайм - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Вагнер (Болл, Ватанен), 11:24 (0:1).
Место и дата
21 октября 02:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Тампа-Бэй - Колорадо - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Дюшен (Тютин, Маккиннон), 19:35 (0:1).
Место и дата
21 октября 02:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция
Матч
Миннесота - Торонто - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
21 октября 03:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
21 октября 04:00, Пенгроуз Сэддлдоум, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
21 октября 04:00, Рексолл Плэйс, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
21 октября 05:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция
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