НХЛ. «Питтсбург» играет с «Сан-Хосе», «Флорида» - «Вашингтон» и другие матчи

читайте также

«Питтсбург» подписал трехлетний контракт с Мюрреем Голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей подписал трехлетний контракт с клубом. Соглашение вступит в силу, начиная с сезона 2017-2018. Средняя зарплата 22-летнего канадца составит 3,75 миллиона долларов.

Наиль Якупов: Я не ощутил никакого давления в «Сент-Луисе» Форвард «Сент-Луиса» Наиль Якупов перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» рассказал, как освоился в новой команде.

Максим Афиногенов: Знарок еще не был тренером на Олимпиаде – она все рассудит Нападающий «Витязя» Максим Афиногенов в интервью Spb.Sovsport.ru – о появлении «Куньлуня», Кубке мира и примере СКА для других клубов КХЛ.

Патрик Лайне: Испытал потрясающие ощущения, когда шайба зашла туда, куда я и хотел Форвард «Виннипега» Патрик Лайне рассказал о своем победном голе в матче с «Торонто» (5:4 OT), в котором он сделал свой первый хет-трик в НХЛ.

Алексей Марченко: «Детройт» не испытывает особенное давление в начале сезона Защитник «Детройта» Алексей Марченко после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (2:1) высказался о старте сезона.

«Лайне – новый финский Овечкин. Видели его хет-трик?» 5 гвоздей НХЛ (видео) В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

«Алексей Ковалев хочет играть до 50 лет!» Великий АК-27 возобновил карьеру Мы очень гордимся Яромиром Ягром, который в 44 года выступает за «Флориду». И как-то в тени остается его бывший одноклубник по «Питтсбургу».

«Виннипег» обыграл «Торонто», уступая по ходу матча 4 шайбы Хоккеисты «Виннипега» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Торонто».

«Детройт» одержал волевую победу над «Рейнджерс» Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Детройту».

Дмитрий Куликов: Баффало – более хоккейный город, чем Майами Защитник «Баффало» Дмитрий Куликов дал интервью корреспонденту «Советского спорта» Вадиму Сапожникову после матча с «Калгари» (3:4 ОТ).

Дмитрий Куликов: У нас с Франсоном сразу сложилось взаимопонимание Защитник «Баффало» Дмитрий Куликов дал интервью корреспонденту «Советского спорта» Вадиму Сапожникову после матча с «Калгари» (3:4 ОТ).

Дмитрий Куликов: К судьям никак не придерешься Защитник «Баффало» Дмитрий Куликов дал интервью корреспонденту «Советского спорта» Вадиму Сапожникову после матча с «Калгари» (3:4 ОТ).

Александр Радулов: Болельщики были невероятны, я едва слышал партнеров на скамейке Форвард «Монреаля» Александр Радулов подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (4:0), в котором он забросил свою первую шайбу после возвращения в лигу.

«Ванкувер» стал первой командой в НХЛ, одержавшей три победы на старте сезона, ни разу не ведя в счете «Ванкувер» одержал победу над «Сент-Луисом» (2:1 OT), которая стала для команды третьей в трех матчах на старте регулярного чемпионата.

Антон Слепышев: Я счастлив, потому что каждый ребенок мечтает забить в НХЛ Форвард «Эдмонтона» Антон Слепышев после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (3:2) прокомментировал свою первую шайбу в лиге.

Артем Анисимов: Когда Хосса забил, я визжал как маленький мальчик Форвард «Чикаго» Артем Анисимов после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (7:4) рассказал о своей реакции на гол Марианна Хоссы, который стал для словака 500-м в лиге.

Александр Овечкин: Очевидно, что в большинстве остановить нас просто невозможно Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (3:0) высказался об игре команды в большинстве.

«Хит дня – Орлов ловит канадца Дюшена на мельницу!» 5 гвоздей НХЛ (видео) В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

Хосса забросил 500-ю шайбу в НХЛ Форвард «Чикаго» Мариан Хосса забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (7:4). Эта шайба стала для 37-летнего словацкого нападающего 500-й в лиге.