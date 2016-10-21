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НХЛ. «Питтсбург» играет с «Сан-Хосе», «Флорида» - «Вашингтон» и другие матчи

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ на Sovsport.ru.

Матч

Бостон - Нью-Джерси - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

Перерыв

Место и дата

21 октября 02:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция

Матч

Филадельфия - Анахайм - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Вагнер (Болл, Ватанен), 11:24 (0:1).

Место и дата

21 октября 02:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Тампа-Бэй - Колорадо - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Дюшен (Тютин, Маккиннон), 19:35 (0:1).

Место и дата

21 октября 02:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция

Матч

Флорида - Вашингтон - 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Уильямс (Шмидт), 8:25 (0:1). Кузнецов (Нисканен), 10:21 (0:2). Матесон (Яндл, Барков), 13:47 (1:2).

Место и дата

21 октября 02:30, BB&T Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Миннесота - Торонто - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

1-й период

Место и дата

21 октября 03:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Калгари - Каролина

Место и дата

21 октября 04:00, Пенгроуз Сэддлдоум, Онлайн-трансляция

Матч

Эдмонтон - Сент-Луис

Место и дата

21 октября 04:00, Рексолл Плэйс, Онлайн-трансляция

Матч

Ванкувер - Баффало

Место и дата

21 октября 05:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция

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