Главный тренер «Дандолка»: Игроки отдали все силы в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Дандолка» Стивен Келли подвел итоги матча с «Зенитом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы (1:2).

- Поворотный момент - это удар головой Дейна Мэсси рядом со штангой. Затем «Зенит» забил первый гол, и мы сыграли в том моменте плохо. За это и были наказаны. Второй забитый мяч соперники разыграли очень хорошо.

Игроки отдали все силы. Они провели седьмой матч за 21 день, и это было очень сложно. Нам предстоит поездка в Россию, но домашняя игра против АЗ будет иметь для нас огромное значение, - цитирует Келли BBC.

Напомним, «Зенит» обыграл «Дандолк» в Дублине со счетом 2:1. Голы у сине-бело-голубых забили Роберт Мак и Жулиано. В составе ирландцев отличился Робби Бенсон. На 90-й минуте в ворота «Дандолка» был назначен пенальти, но удар Жозе Маурисио отбил итальянский вратарь Габриэль Сава.

Подопечные Мирчи Луческу набрали девять очков и остались лидерами группы D. «Дандолк» идет на второй позиции, имея в активе четыре очка.

Команды встретятся друг с другом в следующем туре Лиги Европы. Матч состоится в Санкт-Петербурге 3 ноября и начнется в 21:00.



