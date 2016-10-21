Главный тренер «Дандолка»: Игроки отдали все силы в матче с «Зенитом»
Главный тренер «Дандолка» Стивен Келли подвел итоги матча с «Зенитом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы (1:2).
- Поворотный момент - это удар головой Дейна Мэсси рядом со штангой. Затем «Зенит» забил первый гол, и мы сыграли в том моменте плохо. За это и были наказаны. Второй забитый мяч соперники разыграли очень хорошо.
Игроки отдали все силы. Они провели седьмой матч за 21 день, и это было очень сложно. Нам предстоит поездка в Россию, но домашняя игра против АЗ будет иметь для нас огромное значение, - цитирует Келли BBC.
Напомним, «Зенит» обыграл «Дандолк» в Дублине со счетом 2:1. Голы у сине-бело-голубых забили Роберт Мак и Жулиано. В составе ирландцев отличился Робби Бенсон. На 90-й минуте в ворота «Дандолка» был назначен пенальти, но удар Жозе Маурисио отбил итальянский вратарь Габриэль Сава.
Подопечные Мирчи Луческу набрали девять очков и остались лидерами группы D. «Дандолк» идет на второй позиции, имея в активе четыре очка.
Команды встретятся друг с другом в следующем туре Лиги Европы. Матч состоится в Санкт-Петербурге 3 ноября и начнется в 21:00.
Матч
Голы
Бенсон 52 (1:0). Мак 71 (1:1). Жулиано 77 (1:2).
Состав
Дандолк: Сава, Гатленд, Мэсси, Гэннон, Бойл, Шилдс (Шилз, 86), Финн, Бенсон (Маунтни, 79), Хорган, Макмиллан (Килдафф, 72), Макэлени
Зенит: Лодыгин, Ломбертс, Кришито, Нету, Анюков, Мак (Джорджевич, 78), Витсель, Жулиано, Хави Гарсия (Маурисио, 71), Шатов (Кокорин, 61), Дзюба
Предупреждения:
Гатленд, 90 - Шатов, 29; Хави Гарсия, 37; Нету, 60; Анюков, 61; Кришито, 67
Судья:
Мирослав Зелинка (Чехия)
Место и дата
20 октября 22:05, Ориэль Парк, Текстовая трансляция