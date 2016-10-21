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Бенедикт Хеведес: Мы знали, что «Краснодар» опасен на контратаках

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  ФК «Шальке»Комментарии

Защитник «Шальке» Бенедикт Хеведес поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» в Лиге Европы.

- Как мы и ожидали, матч сложился непросто. В итоге мы все же одержали победу и летим домой в хорошем настроении.

Мы не хотели играть пассивно. Знали, что «Краснодар» очень опасен на контратаках. Во втором тайме у нас были моменты, но мы не смогли их использовать.

Мы были недостаточно активны в свободных зонах, разыгрывали мяч не лучшим образом. При этом мы начали встречу очень удачно и забили супергол.

Мы победили в итоге со счетом 1:0 и благодаря этому лидируем в таблице. В следующем матче против «Краснодара» мы хотим дома обеспечить себе результат, гарантирующий путевку в плей-офф. Теперь мы должны успешно показать себя в матче чемпионата Германии против «Майнца», - заявил Хеведес.

Напомним, матч «Краснодар» - «Шальке» завершился победой гостей со счетом 1:0. Победу гельзенкирхенцам принес точный удар украинского полузащитника Евгения Коноплянки.

Матч

Краснодар - Шальке 04 - 0:1 (0:1)

Голы

Коноплянка 10 (0:1).

Состав

Краснодар: Крицюк, Гранквист, Енджейчик, Мартынович, Подберёзкин (Лаборде, 67), Эбуэ Куасси (Газинский, 55), Жоаозиньо, Ахмедов (Мамаев, 74), Петров, Каборе, Ари

Шальке 04: Ферманн, Кайсара, Хёведес, Налдо, Настасич, Аого, Баба, Коноплянка (Шёпф, 67), Стамбули, Майер (Хунтелар, 77), Ди Санто (Керер, 90)

Предупреждения:

Газинский, 90 - Налдо, 70; Ди Санто, 85

Судья:

Марк Клаттенбург (Англия)

Место и дата

20 октября 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция


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