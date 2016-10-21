Бенедикт Хеведес: Мы знали, что «Краснодар» опасен на контратаках

Защитник «Шальке» Бенедикт Хеведес поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» в Лиге Европы.

- Как мы и ожидали, матч сложился непросто. В итоге мы все же одержали победу и летим домой в хорошем настроении.



Мы не хотели играть пассивно. Знали, что «Краснодар» очень опасен на контратаках. Во втором тайме у нас были моменты, но мы не смогли их использовать.

Мы были недостаточно активны в свободных зонах, разыгрывали мяч не лучшим образом. При этом мы начали встречу очень удачно и забили супергол.



Мы победили в итоге со счетом 1:0 и благодаря этому лидируем в таблице. В следующем матче против «Краснодара» мы хотим дома обеспечить себе результат, гарантирующий путевку в плей-офф. Теперь мы должны успешно показать себя в матче чемпионата Германии против «Майнца», - заявил Хеведес.

Напомним, матч «Краснодар» - «Шальке» завершился победой гостей со счетом 1:0. Победу гельзенкирхенцам принес точный удар украинского полузащитника Евгения Коноплянки.