Бенедикт Хеведес: Мы знали, что «Краснодар» опасен на контратаках
Защитник «Шальке» Бенедикт Хеведес поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» в Лиге Европы.
- Как мы и ожидали, матч сложился непросто. В итоге мы все же одержали победу и летим домой в хорошем настроении.
Мы не хотели играть пассивно. Знали, что «Краснодар» очень опасен на контратаках. Во втором тайме у нас были моменты, но мы не смогли их использовать.
Мы были недостаточно активны в свободных зонах, разыгрывали мяч не лучшим образом. При этом мы начали встречу очень удачно и забили
супергол.
Мы победили в итоге со счетом 1:0 и благодаря этому лидируем в таблице. В следующем матче против «Краснодара» мы хотим дома обеспечить себе результат, гарантирующий путевку в плей-офф. Теперь мы должны успешно показать себя в матче чемпионата Германии против «Майнца», - заявил Хеведес.
Напомним, матч «Краснодар» - «Шальке» завершился победой гостей со счетом 1:0. Победу гельзенкирхенцам принес точный удар украинского полузащитника Евгения Коноплянки.
Матч
Краснодар - Шальке 04 - 0:1 (0:1)
Голы
Коноплянка 10 (0:1).
Состав
Краснодар: Крицюк, Гранквист, Енджейчик, Мартынович, Подберёзкин (Лаборде, 67), Эбуэ Куасси (Газинский, 55), Жоаозиньо, Ахмедов (Мамаев, 74), Петров, Каборе, Ари
Шальке 04: Ферманн, Кайсара, Хёведес, Налдо, Настасич, Аого, Баба, Коноплянка (Шёпф, 67), Стамбули, Майер (Хунтелар, 77), Ди Санто (Керер, 90)
Предупреждения:
Газинский, 90 - Налдо, 70; Ди Санто, 85
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
20 октября 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция