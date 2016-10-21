Паркер и Руис сразятся за вакантный титул WBO в тяжелом весе

Вакантный чемпионский пояс в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации разыграют новозеландец Джозеф Маркер и мексиканец Энди Руис.

Такое решение было принято на конвенции WBO. Ориентировочно поединок Паркер - Руис состоится 10 декабря в Новой Зеландии, сообщает ESPN.



Отметим, что оба претендента пока не знают поражений на профессиональном ринге. Джозеф Паркер в данный момент возглавляет рейтинг претендентов WBO.

Прежним обладателем этого чемпионского пояса был британец Тайсон Фьюри. Недавно он отказался от титулов WBO и WBA, сославшись на необходимость пройти курс лечения от депрессии.

