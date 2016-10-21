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Студентов призовут отмывать стадион на Крестовском острове от плесени и строительной пыли

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Фонтанка»Комментарии

Глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов сообщил, что студентов и волонтеров могут привлечь к работе по приведению стадиона на Крестовском острове в надлежащий вид по завершению строительства. 

- После завершения строительства казанского стадиона еще месяц каждый день тысячи волонтеров отмывали его шампунем от плесени и пыли. У нас стадион больше, но тоже как минимум месяц придется его чистить и отмывать, - заявил Тюльпанов в эфире интернет-канала «Фонтанка».

Новая домашняя арена «Зенита» строится на месте стадиона имени Кирова с 2007 года. Ранее вице-губернатор Игорь Албин заявил, что стадион введут в эксплуатацию 25 декабря. Первый официальный матч на арене «Зенит» ориентировочно проведет весной 2017 года. Позже стадион примет игры Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.


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