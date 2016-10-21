Висенте Дель Боске отказался от работы в Китае

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной Испании Висенте Дель Боске отказался от заманчивого предложения по трудоустройству в Китае.

- Я могу подтвердить, что действительно получил предложение из Китая. Речь шла о 10 миллионах евро в год, но я не понял, был ли этот запрос от клуба или от национальной сборной страны. Честно говоря, я не обратил особого внимания на эту возможность, — заявил Висенте Дель Боске.

Недавно стало известно, что новым главным тренером сборной Китая станет другой авторитетный европейский специалист, итальянец Марчелло Липпи.

Висенте Дель Боске покинул сборную Испании после неудачного выступления команды на Евро-2016.

