Геннадий Орлов: «Зениту» в игре с «Дандолком» явно не хватало мобильности

Телекомментатор Геннадий Орлов отметил минусы в игре «Зенита» в матче Лиги Европы с ирландским «Дандолком».

- Главный вопрос — почему игроки так слабо двигались сегодня. Команде явно не хватало мобильности. Очень похожий матч был с «Маккаби», но очевидно, что у «Зенита» большой потенциал. Когда приперло, то поняли: надо что-то делать, пошли вперед. В итоге разыгралась, добавили агрессии. Значит, силы есть. Посмотрим, как они будут двигаться дома. Уверен, там мы увидим совсем другой «Зенит». В Питере все работают быстро и четко, не то что сегодня. Думаю, дело в общем состоянии команды перед конкретным выездным матчем.

Самый тревожный сигнал был в первом тайме. После подачи один из ирландцев высоко выпрыгнул и пробил, но, к счастью для «Зенита», мяч попал в Лодыгина, который стоял прямо по центру ворот. Два центральных защитника при этом вообще не присутствовали, да и Хави Гарсия тоже. Где они были? Во втором тайме был еще один удар головой, тогда спасла штанга. Это самые яркие моменты.

Конечно, «Зенит» сильнее ирландского клуба, но надо ориентироваться на более высокий уровень. Представьте, какие команды выйдут в плей-офф, с кем придется играть. Все будут ждать, что «Зенит» пройдет дальше. Нужно обязательно определяться с составом. Победа это хорошо, так легче решать проблемы в группе. Но ряд игроков еще не форме, особенно защитники, - рассказал Орлов.

После трех туров сине-бело-голубые лидируют в группе D, имея в активе девять очков. «Дандолк», набравший четыре очка, остался на второй позиции.

Напомним, команды встретятся друг с другом в следующем туре группового этапа Лиги Европы. Матч состоится в Санкт-Петербурге 3 ноября и начнется в 21:00.

24 октября «Зенит» в рамках 11-го тура премьер-лиги примет на «Петровском» «Оренбург».